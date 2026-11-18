Tribute to Dr. Jaswant : जूली बोले- डॉ. जसवंत ने राजनीति में कई नए लोगों को मौका दिया, मेरा राजनीतिक सफर भी उन्होंने शुरू करवाया
नेता प्रतिपक्ष जूली और पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने जसवंत यादव को दी श्रद्धांजलि.
Published : November 18, 2026 at 4:49 PM IST
अलवर: राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने डॉ. जसवंत यादव को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनका जाना प्रदेश के लिए ऐसी कमी छोड़ गया है, जो कभी पूरी नहीं हो सकती. डॉ. यादव ने अपने जीवन के अंदर संघर्ष किया. जब वह सत्ता में रहते थे तब भी संघर्ष करते और विपक्ष में रहते तब भी संघर्ष करते. नेता प्रतिपक्ष ने बुधवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के साथ अलवर शहर स्थित डॉ. जसवंत यादव के निवास पर पहुंच कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की.
डॉ. जसवंत यादव को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि जसवंत यादव राजनीति के चाणक्य थे. डॉ. जसवंत ने नए लोगों को राजनीति में आगे आने का मौका दिया. नेता प्रतिपक्ष ने अपने राजनीति सफर की शुरुआत को याद करते हुए कहा कि उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत भी डॉ. जसवंत यादव ने करवाई थीं.
उन्होंने कहा कि डॉ. यादव ने करीब डेढ़ दर्जन चुनाव लड़े, लेकिन इससे ज्यादा चुनाव उन्होंने लोगों को लड़वाया. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जसवंत यादव का जाना लंबे समय तक खलेगा. डॉ. जसवंत जैसे लोग शायद ही अब आने वाले समय में राजनीति में आएंगे. डॉ. यादव ने अपना जीवन हमेशा सादगी पूर्वक जीया. डॉ. जसवंत यादव हमेशा जनता के बीच में रहते थे. इसलिए वह लोगों के चेहते नेताओं में से एक थे.
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नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली में कहा कि डॉ. जसवंत यादव के साथ उनकी कई यादें हैं. वह अपने राजनीतिक शुरुआती सफर में उनके साथ ज्यादातर समय बिताते थे. डॉ. यादव हमेशा मेहनत करते थे, कभी भी वह किसी चीज में पीछे नहीं हटते थे. सुबह उठते ही वह कार्यकताओं से मिलने के लिए क्षेत्र में निकलते और लोगों के सुख दुख में शामिल होते थे. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि डॉ. जसवंत यादव का पूरा जीवन राजनीतिक जीवन था. उनकी कमी हमेशा खलेगी.
जसवंत यादव को श्रद्धांजलि देने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि डॉ. जसवंत का जाना अलवर ही नहीं पूरे प्रदेश की राजनीति के लिए क्षति है. डॉ. यादव ऐसे नेता थे जो हर धर्म, जाति के लोगों से प्रेम करते थे. अपने इसी आचरण की वजह से उन्होंने अपना राजनीतिक क्षेत्र में नाम बनाया. जितेंद्र सिंह ने कहा कि डॉ. जसवंत यादव से उनके नजदीकी संबंध रहे, फिर चाहे दोनों ने आपस में चुनाव ही लड़ा हो.
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जितेंद्र सिंह ने कहा कि कई चुनाव में डॉ. यादव ने मेरी भी मदद की, फिर उन्होंने यह नहीं देखा कि डॉ. जसवंत भाजपा में हैं और मैं कांग्रेस में. उन्होंने कहा कि डॉ. यादव के जाने से उन्हें निजी तौर पर भी क्षति हुई है. उन्होंने कहा कि श्रद्धांजलि के बाद वह डॉ. यादव की पत्नी डॉ. किरण यादव व बेटे मोहित यादव से भी मिले और उन्हें आश्वासन दिया कि वह हमेशा उनके लिए हाजिर रहेंगे. इस अवसर पर उनके साथ मुंडावर विधायक ललित यादव, पूर्व विधायक शकुंतला रावत, कांग्रेस नेता इमरान खान सहित अन्य लोग मौजूद रहे.