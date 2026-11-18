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Tribute to Dr. Jaswant : जूली बोले- डॉ. जसवंत ने राजनीति में कई नए लोगों को मौका दिया, मेरा राजनीतिक सफर भी उन्होंने शुरू करवाया

परिवार के साथ बैठे कांग्रेस नेता ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने डॉ. जसवंत यादव को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनका जाना प्रदेश के लिए ऐसी कमी छोड़ गया है, जो कभी पूरी नहीं हो सकती. डॉ. यादव ने अपने जीवन के अंदर संघर्ष किया. जब वह सत्ता में रहते थे तब भी संघर्ष करते और विपक्ष में रहते तब भी संघर्ष करते. नेता प्रतिपक्ष ने बुधवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के साथ अलवर शहर स्थित डॉ. जसवंत यादव के निवास पर पहुंच कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की.

डॉ. जसवंत यादव को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि जसवंत यादव राजनीति के चाणक्य थे. डॉ. जसवंत ने नए लोगों को राजनीति में आगे आने का मौका दिया. नेता प्रतिपक्ष ने अपने राजनीति सफर की शुरुआत को याद करते हुए कहा कि उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत भी डॉ. जसवंत यादव ने करवाई थीं.