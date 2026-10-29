तूफान की रफ्तार से आ रही ट्रेन, पटरियों के पास न जाएं, यहां पहली बार 130kmph की स्पीड से दौड़ी ट्रेन
टीही–धार रूट पर 1 हफ्ते तक अलर्ट जारी, पश्चिम रेलवे ने जारी की चेतावनी, कभी भी ट्रैक पर आ सकती है तेज रफ्तार ट्रेन, सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 7:25 AM IST
इंदौर : देश में आजादी के बाद पहली बार इंदौर दाहोद परियोजना के तहत आदिवासी अंचल में डाली गई रेल लाइन पर टेस्टिंग की गई. इस दौरान इस रेल रूट के इतिहास में पहली बार ट्रेन 130 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पर ट्रेन दौड़ी. रेलवे ने रेल लाइन की टेस्टिंग के दौरान पटरी के आसपास नहीं जाने का अलर्ट जारी किया है.
इंदौर-दाहोद रेल रूट पर हुई टेस्टिंग, टीही-धार ट्रैक का काम पूरा
पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल द्वारा बनाई गई इंदौर दाहोद नई रेल लाइन के अंतर्गत टीही–धार रेलखंड की कमिशनिंग की दिशा में तेजी से काम जारी है. इसी क्रम में बुधवार 30 अक्टूबर से 6 नवंबर 2026 तक टीही और धार के बीच नवनिर्मित बड़ी रेल लाइन का सिविल, विद्युतीकरण और सिग्नलिंग वर्क पूरा होने के बाद स्पीड टेस्टिंग की गई. रेल रूट के निरीक्षण के बाद अब एक बार फिर रेल संरक्षा आयुक्त, पश्चिम परिमंडल, मुंबई द्वारा भी नवीन रेल लाइन का निरीक्षण व गति निरीक्षण किया जाएगा.
टीही-धार रूट पर पटरियों के पास न जाएं : पश्चिम रेलवे
पश्चिम रेलवे, रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, '' ट्रैन की टेस्टिंग चल रही है. इसलिए प्रातः 08:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे के बीच 130 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्पीड ट्रायल भी किया जाएगा. इस अवधि में टीही–धार रेलखंड पर निरीक्षण व स्पीड ट्रायल और तेज गति से किया जा सकता है.''
उन्होंने स्थानीय लोगों के लिए अलर्ट जारी करते हुए कहा, '' यह हमेशा याद रखें कि ट्रेन जितनी गति से हमारे ओर आती दिखती है, वास्तव में वह उससे कई गुना तेज गति से आती है. ऐसे में पश्चिम रेलवे रतलाम सभी आमजन से अपील करता है कि 30 अक्टूबर से 6 नवंबर 2026 तक प्रातः 08:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे के बीच टीही व धार के मध्य रेलवे लाइन के निकट न जाएं और न ही अपने पशुओं को जाने दें. रेलवे नियमों व सुरक्षा निर्देशों का पालन करें, जिससे किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके.
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