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तूफान की रफ्तार से आ रही ट्रेन, पटरियों के पास न जाएं, यहां पहली बार 130kmph की स्पीड से दौड़ी ट्रेन

टीही–धार रूट पर 1 हफ्ते तक अलर्ट जारी ( Etv Bharat )

इंदौर : देश में आजादी के बाद पहली बार इंदौर दाहोद परियोजना के तहत आदिवासी अंचल में डाली गई रेल लाइन पर टेस्टिंग की गई. इस दौरान इस रेल रूट के इतिहास में पहली बार ट्रेन 130 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पर ट्रेन दौड़ी. रेलवे ने रेल लाइन की टेस्टिंग के दौरान पटरी के आसपास नहीं जाने का अलर्ट जारी किया है.

इंदौर-दाहोद रेल रूट पर हुई टेस्टिंग, टीही-धार ट्रैक का काम पूरा पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल द्वारा बनाई गई इंदौर दाहोद नई रेल लाइन के अंतर्गत टीही–धार रेलखंड की कमिशनिंग की दिशा में तेजी से काम जारी है. इसी क्रम में बुधवार 30 अक्टूबर से 6 नवंबर 2026 तक टीही और धार के बीच नवनिर्मित बड़ी रेल लाइन का सिविल, विद्युतीकरण और सिग्नलिंग वर्क पूरा होने के बाद स्पीड टेस्टिंग की गई. रेल रूट के निरीक्षण के बाद अब एक बार फिर रेल संरक्षा आयुक्त, पश्चिम परिमंडल, मुंबई द्वारा भी नवीन रेल लाइन का निरीक्षण व गति निरीक्षण किया जाएगा.