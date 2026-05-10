कॉर्बेट में 'मां' बनी टाइगर संरक्षण की सबसे बड़ी ताकत, शिकार से राजा बनने तक की दे रही ट्रेनिंग
कॉर्बेट में बाघिनें निभा रहीं 'मां' का सबसे बड़ा किरदार, मदर डे पर वन्यजीव प्रेमियों ने बताया संरक्षण का आधार. कैलाश सुयाल की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 10, 2026 at 3:59 PM IST
रामनगर: उत्तराखंड में मौजूद विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, दुनिया के सबसे सफल टाइगर संरक्षण मॉडल में से एक है. क्योंकि कॉर्बेट में बाघों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है. वर्तमान में कॉर्बेट में 260 से अधिक बाघ मौजूद हैं. इस संख्या से वन्यजीव विशेषज्ञ काफी उत्साहित हैं. हालांकि, वन्यजीव इसका कारण कॉर्बेट में मौजूद स्वस्थ और सक्षम बाघिनों को मानते हैं, जो अपने शावकों को जन्म देने से लेकर उन्हें जंगल का राजा बनने तक हर जिम्मेदारी को निभाती हैं. मदर्स डे पर कॉर्बेट की बाघिनों पर एक खास रिपोर्ट.
घने जंगल, कल-कल बहती राम गंगा नदी और जंगल के बीच अपने शावकों के साथ सतर्क निगाहों में दिखाई देती बाघिन. ये तस्वीर सिर्फ वन्य जीवन की खूबसूरती नहीं, बल्कि संरक्षण की सबसे बड़ी कहानी भी बयां करती है.
विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व आज दुनिया में बाघों के सबसे सुरक्षित ठिकानों में से एक गिना जाता है. करीब 1360 वर्ग किलोमीटर में फैले इस विशाल टाइगर रिजर्व में 260 से ज्यादा बाघ मौजूद हैं. खास बात यह है कि इस आंकड़े में दो वर्ष से कम आयु के शावकों को शामिल नहीं किया गया है. यही वजह है कि बाघों के घनत्व के मामले में कॉर्बेट की पहचान विश्व स्तर पर अलग बनी हुई है. लेकिन इस सफलता के पीछे सबसे बड़ा योगदान किसका है? जिसका जवाब है- बाघिनों का मातृत्व.
मदर्स डे के मौके पर पार्क प्रशासन और वन्यजीव प्रेमियों ने कॉर्बेट में बाघिनों की अहम भूमिका को रेखांकित किया है. पार्क अधिकारियों का कहना है कि, जंगल में बाघों की नई पीढ़ी को तैयार करने का पूरा दारोमदार बाघिनों पर ही होता है.
कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पार्क वार्डन बिंदर पाल सिंह का कहना है कि, जिस तरह इंसानी परिवार में मां बच्चों को जीवन के संस्कार और जरूरी हुनर सिखाती है. उसी तरह जंगल में बाघिन अपने शावकों को हर वो कला सिखाती है, जो उन्हें जंगल में जिंदा रहने के लिए जरूरी होती है. जब कोई बाघिन शावकों को जन्म देती है तो वह बेहद सतर्क हो जाती है. शावकों की सुरक्षा के लिए वह हर खतरे से लड़ने को तैयार रहती है. जंगल में कई बार दूसरे शिकारी जानवरों से खतरा बना रहता है. लेकिन बाघिन अपने बच्चों के करीब किसी को आने तक नहीं देती.
जंगल में शावकों के पालन-पोषण की पूरी जिम्मेदारी भी बाघिन ही निभाती है. वह खुद शिकार करती है, भोजन जुटाती है और फिर धीरे-धीरे अपने बच्चों को शिकार की बारीकियां सिखाना शुरू करती है.
-बिंदर पाल सिंह, पार्क वार्डन, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व-
पार्क वार्डन बिंदर पाल सिंह कहते हैं, शुरुआत में शावक सिर्फ अपनी मां के पीछे-पीछे चलते हैं. फिर बाघिन उन्हें जंगल के रास्ते पहचानना सिखाती है. खतरे को भांपना, दुश्मन से बचना, इलाके की पहचान करना और सही समय पर हमला करना, ये सभी हुनर शावक अपनी मां से ही सीखते हैं. पार्क वार्डन के मुताबिक,
एक बाघिन करीब डेढ़ से दो साल तक अपने बच्चों के साथ रहती है. इस दौरान वह उन्हें इतना सक्षम बना देती है कि वे अकेले जंगल में अपना इलाका बना सकें और शिकार कर सकें. कॉर्बेट में आज जो बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है, उसके पीछे बाघिनों की यही सफल परवरिश सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है.
-बिंदर पाल सिंह, पार्क वार्डन, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व-
वन्यजीव प्रेमी संजय छिम्वाल कहते हैं कि,
मातृ दिवस केवल इंसानों के लिए नहीं, बल्कि हर जीव-जंतु और पक्षी के जीवन में मां का विशेष महत्व होता है. अगर बाघों की बात करें तो बच्चों की देखरेख में नर बाघ की भूमिका बेहद सीमित होती है. जबकि शावकों को जन्म देने से लेकर उन्हें बड़ा करने तक लगभग पूरी जिम्मेदारी बाघिन ही निभाती है.
संजय छिम्वाल, वन्यजीव प्रेमी-
संजय छिम्वाल कहते हैं, जंगल में शावकों को बचाकर रखना आसान नहीं होता. कई बार भोजन की कमी, दूसरे शिकारी जानवर और प्राकृतिक खतरे शावकों की जिंदगी के लिए चुनौती बन जाते हैं. ऐसे में बाघिन अपनी जान जोखिम में डालकर बच्चों की रक्षा करती है.
कॉर्बेट की सफलता भी इसी मातृत्व की कहानी कहती है. यहां स्वस्थ बाघिनों की अच्छी संख्या और उनकी सफल वंशवृद्धि ने पूरे रिजर्व को टाइगर संरक्षण का मजबूत मॉडल बना दिया है. यही कारण है कि आज देश-विदेश से पर्यटक कॉर्बेट में बाघों के दीदार के लिए पहुंचते हैं. जंगल सफारी के दौरान यदि किसी पर्यटक को अपने शावकों के साथ बाघिन दिखाई दे जाए, तो वह पल उनके लिए जिंदगी भर का यादगार पल बन जाता है.
वन विभाग का कहना है कि, कॉर्बेट में लगातार मॉनिटरिंग, बेहतर संरक्षण रणनीति और प्राकृतिक आवास को सुरक्षित रखने की वजह से बाघिनों को अनुकूल माहौल मिला है. इसका सीधा असर बाघों की संख्या पर दिखाई दे रहा है.
विशेषज्ञों के मुताबिक, यदि किसी जंगल में बाघिनें सुरक्षित हैं और लगातार शावकों को जन्म दे रही हैं, तो यह उस जंगल के स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे बड़ा संकेत माना जाता है.
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