कान्हा या बांधवगढ़ से आएगी MHTR में बाघिन, शुरू होगा इंटर स्टेट ट्रांसलोकेशन का दूसरा चरण

दूसरा चरण जनवरी महीने में शुरू कर दिया जाएगा. मुकुंदरा के लिए युवा बाघिन लाई जाएगी.

SECOND PHASE OF TRANSLOCATION, TIGRESS FOR MUKUNDRA TIGER RESERVE
मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व से रामगढ़ विषधारी में लाई गई बाघिन. (Courtesy of the Forest Department)
Published : December 22, 2025 at 8:27 PM IST

कोटाः मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व से बूंदी के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में बाघिन को शिफ्ट किया गया है. यह राजस्थान का इंटर स्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन का पहला चरण था. अब दूसरे चरण में मुकुंदरा टाइगर रिजर्व कोटा में बाघिन लाई जानी है. इसके लिए मध्य प्रदेश के ही कान्हा या बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से बाघिन आएगी.

कोटा के मुख्य वन संरक्षक व मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर सुगनाराम जाट ने बताया कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की अनुमति मिलने के बाद इंटर स्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन शुरू हुआ था. इसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों सरकारों ने सहमति दे दी थी. उसके तहत ही कान्हा और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से दो बाघों को राजस्थान शिफ्ट करना था.

दूसरा चरण जनवरी मेंः इसमें एक रामगढ़ विषधारी और दूसरी मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में शिफ्ट होनी थी. पहले चरण में पेंच टाइगर रिजर्व से बाघिन रामगढ़ में शिफ्ट कर दिया है. अब दूसरा चरण जनवरी महीने में शुरू कर दिया जाएगा. इसमें कान्हा या बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से बाघिन को लाया जाना है.

कान्हा और बांधवगढ़ में है 300 से ज्यादा बाघ- बाघिनः सीसीएफ सुगनाराम जाट ने बताया कि मध्य प्रदेश के मंडला और बालाघाट जिलों में स्थित कान्हा टाइगर रिजर्व में 150 से ज्यादा टाइगर हैं. इसी तरह से कटनी, उमरिया और शहडोल जिले में स्थित बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भी 165 से ज्यादा बाघ हैं. मुकुंदरा के लिए युवा बाघिन लाई जाएगी. दोनों टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो आधे बाघ हैं, जबकि 20 फीसदी युवा बाघिन हैं. मध्य प्रदेश के अधिकारी दोनों में से एक टाइगर रिजर्व से बाघिन ले जाने की अनुमति देंगे. इसके बाद राजस्थान सरकार के वाइल्डलाइफ के उच्च अधिकारियों के निर्देश पर वापस टीम मध्य प्रदेश जाएगी. तय किए गए मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व में पहले बाघिन को सर्च किया जाएगा और उसके बाद राजस्थान लाया जाएगा.

