लंबी लुका-छिपी के बाद AI ने मायावी जुगनी को पकड़ा, राजस्थान के टाइगर रिजर्व में करेगी रोशनी

पेंच टाइगर रिजर्व में पकड़ी गई बाघिन ( Source- Pench Tiger Reserve )

विषधारी टाईगर रिजर्व में शिफ्ट होगी बाघिन, बाघिन को लगाया कॉलर आईडी, मूवमेंट पर रहेगी नजर

एआई-इनेबल्ड कैमरा ट्रैप सिस्टम से मिले मूवमेंट, इनपुट्स के आधार पर क्षेत्रीय टीमों ने संभावित स्थान पर बाघिन की तलाश शुरू की. हाथी दस्तों का उपयोग करते हुए टीमों ने बाघिन का पता लगाया और उसकी पहचान की पुष्टि की. PN224 बाघिन को लोग प्यार से जुगनी कहते हैं.

छिंदवाड़ा: क़रीब एक सप्ताह राजस्थान और मध्य प्रदेश के अधिकारियों से लुका छुपी करने के बाद मायावी जुगनी आखिरकार AI टेक्निक के जरिए टाइगर रिजर्व के अधिकारियों के कब्जे में आ ही गई. इसके बाद उसे राजस्थान के टाइगर रिजर्व में शिफ्ट किया जाएगा.

मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व से राजस्थान रामगढ़ के विषधारी टाइगर रिजर्व के बीच चल रही अंतरराज्यीय बाघ ट्रांसफर की कार्रवाई को लेकर शुक्रवार को सफलता मिली है. पेंच टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर रजनीश कुमार सिंह ने बताया "बाघिन PN 224 को विशेषीकृत पशु चिकित्सा टीम द्वारा ट्रेंकुलाइज कर वन्यजीव प्रोटोकॉल के तहत प्रशिक्षित विशेषज्ञों द्वारा रेडियो कॉलर पहनाया गया.

कॉलर लगाने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद बाघिन को फिर से होश में लाया गया और उसे जंगल में छोड़ दिया गया. रेडियो कॉलर लगने से बाघिन की गति, व्यवहार और समग्र स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए अगले कुछ दिनों तक उसकी गहन निगरानी की जाएगी. इन अवलोकनों के आधार पर, राजस्थान में उसकी परिवहन की आगामी कार्रवाई को अंतिम रूप दिया जाएगा."

राजस्थान में बाघों का कुनबा बढ़ाने की तैयारी

राजस्थान में बाघों का कुनबा बढ़ाने के लिए अन्तर्राजीय ट्रांसलोकेशन प्रक्रिया अपनाई जा रही है. जिसके मद्देनजर पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी से राजस्थान के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में पहली बाघिन को भेजा जाएगा. रेडियो कॉलर लगने के बाद बाघिन पर नजर रखी जाएगी कि उसकी जीवन शैली कैसी है? इसी आधार पर राजस्थान के टाइगर रिजर्व में उसकी व्यवस्था की जाएगी. इसलिए अभी फिलहाल उसे छोड़ दिया गया है. बाघिन को कुछ दिनों बाद सेना के हेलीकॉप्टर से राजस्थान के लिए विदा किया जाएगा.