हवाईमार्ग से रामगढ़ टाइगर रिजर्व आएगी बाघिन, वायुसेना के हेलीकॉप्टर से हुआ रिहर्सल

डीएफओ अरुण कुमार डी ने बताया कि पेंच टाइगर रिजर्व की बाघिन की जेनेटिक क्वालिटी बेहतर होने के कारण उसे रामगढ़ लाने के लिए चुना गया है. इससे रामगढ़ में टाइगर प्रजनन चक्र को लाभ मिलेगा. बाघ शिफ्टिंग के इस अभियान को ऑपरेशन टाइगर ट्रांसलोकेशन नाम दिया गया है.

बूंदी: रामगढ़ टाइगर रिजर्व में अब मध्यप्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व से बाघिन लाने की तैयारी है. इसके लिए मंगलवार को भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने पुलिस परेड ग्राउंड में रिहर्सल की. इसे नस्ल सुधार और जीन-पूल को मजबूत करने की दिशा में कदम बताया जा रहा है.

एसीएफ नवीन नारायणी ने बताया कि ऑपरेशन टाइगर ट्रांसलोकेशन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. हेलीकॉप्टर रिहर्सल सफल रही. अब बाघिन किसी भी क्षण बूंदी लाई जा सकती है. रिहर्सल के दौरान एसपी राजेंद्र कुमार मीणा, एएसपी उमा शर्मा, डीएसपी अरुण मिश्रा, कोतवाल रमेश आर्य, रेंजर सुमित कनौजिया सहित कई अधिकारी मौजूद रहे.

एसीएफ नवीन ने बताया कि आमतौर पर बाघों का ट्रांसलोकेशन जमीनी रास्ते से होता है, लेकिन इस बार हेलीकॉप्टर का चयन सुरक्षा, गति और कम-तनाव वाली यात्रा के कारण किया गया है. बूंदी पहुंचने के बाद बाघिन को सीधे विशेष एनक्लोजर में ले जाया जाएगा. यहां उसके व्यवहार का अध्ययन, सेहत की जांच,और नए पर्यावरण से सामंजस्य बैठाने की प्रक्रिया की जाएगी. जब बाघिन पूरी तरह स्वस्थ, शांत और अनुकूल पाई जाएगी, तब उसे खुले जंगल में छोड़ा जाएगा. रामगढ़ टाइगर रिजर्व के संस्थापक सदस्य त्रिभुवन सिंह का कहना है कि यह ऑपरेशन बूंदी जिले के लिए गौरवपूर्ण क्षण है. आने वाले समय में बाघों की संख्या बढ़ने के साथ उनकी नस्ल में सुधार होगा.