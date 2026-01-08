ETV Bharat / state

कॉर्बेट के ढिकाला जोन में शिकार की मुद्रा में दिखी बाघिन, कैमरे में कैद हुआ रोमांचक नजारा

रामनगर: कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के प्रसिद्ध ढिकाला पर्यटन जोन से एक रोमांचक वीडियो सामने आया है. जिसमें एक बाघिन अपने शिकार पर नजर गड़ाए, पूरी सतर्कता के साथ शिकार की मुद्रा में दिखाई दे रही है. यह वीडियो वन्यजीव प्रेमी और फोटोग्राफर संजय छिम्वाल द्वारा शूट किया गया है, जिन्होंने इस दुर्लभ दृश्य की विस्तृत जानकारी भी साझा की है.

संजय छिम्वाल ने बताया कि यह वीडियो ढिकाला जोन क्षेत्र का है, जहां एक बाघिन शिकार की तलाश में खुले मैदान में दिखाई दे रही है. वीडियो में साफ नजर आता है कि बाघिन बेहद सधे हुए कदमों के साथ आगे बढ़ रही है, जबकि कुछ हिरण पास की झाड़ियों में छिपे हुए थे. बाघ और हिरण के बीच यह दूरी और स्थिति ही पूरे घटनाक्रम को और अधिक रोचक बनाती है.उन्होंने बताया कि बाघ एक एकाकी प्राणी होता है और उसकी शिकार करने की प्रणाली पूरी तरह रणनीति और धैर्य पर आधारित होती है. आमतौर पर बाघ के 100 शिकार प्रयासों में से केवल 10 ही सफल हो पाते हैं, जबकि लगभग 90 प्रयास असफल रहते हैं.

इसका मुख्य कारण यह है कि बाघ हिरण जैसे तेज दौड़ने वाले शिकार से सीधी दौड़ में मुकाबला नहीं कर सकता. संजय छिम्वाल के अनुसार, बाघ एक “एम्बुश हंटर” होता है, यानी वह अपने शिकार पर अचानक हमला करने की रणनीति अपनाता है. इसी वजह से वह स्टॉकिंग पोजीशन में रहता है और बेहद चुपचाप, सधे हुए कदमों से आगे बढ़ता है. इस वीडियो में भी बाघिन खुले स्थान पर थी, जबकि हिरण झाड़ियों में छिपे हुए थे. ऐसे में बाघिन को बेहद सटीक अंदाज में निशाना साधना पड़ता है.