बाघिन का एयरलिफ्ट : ऑपरेशन टाइगर ट्रांसलोकेशन सफल, बजालिया में बने सॉफ्ट एनक्लोजर में बाघिन PN- 224 को किया शिफ्ट
पेंच टाइगर रिजर्व से बाघिन को ट्रांसलोकेट कर बूंदी के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व लाया गया है.
बूंदी : रामगढ़ टाइगर रिज़र्व में अब दहाड़ की नई गूंज सुनाई देगी. सोमवार को एमपी के पेंच टाइगर रिजर्व से लाई गई बाघिन PN-224 को रामगढ़ टाइगर रिजर्व के बजालिया में बने सॉफ्ट एनक्लोजर में सुबह 6.35 पर रिलीज किया गया. बूंदी डीएफओ अरुण कुमार डी ने मीडिया में फोटो शेयर कर इस बात की जानकारी सार्वजनिक की है. इससे पहले हेलीकॉप्टर के उतरने, उड़ान भरने और बाघिन के सुरक्षित कैरियर बॉक्स को लोड करने के बाद रात साढ़े दस बजे बाघिन को हेलीकॉप्टर से जयपुर लाया गया था. जिसमें वायुसेना और वन विभाग की टीमों ने मिलकर समन्वय स्थापित किया है. उसके बाद विशेष प्रोटोकाल के तहत बाघिन को जयपुर से बूंदी तक सड़क मार्ग से लाया गया. सोमवार सुबह बाघिन के स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उसे एनक्लोजर में रिलीज कर दिया गया. इस दौरान कोटा सीसीएफ सुगना राम जाट, डीएफओ अरुण कुमार डी सहित पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे.
अभी एनक्लोजर में फिर खुले जंगल में छोड़ी जाएगी : डीएफओ ने बताया कि बूंदी पहुंचने के बाद बाघिन को सीधे विशेष एनक्लोजर में ले जाया गया. यहां उसके व्यवहार का अध्ययन, सेहत की जांच, और नए पर्यावरण से सामंजस्य बैठाने की प्रक्रिया तेजी से की जाएगी. जब बाघिन पूरी तरह स्वस्थ, शांत और अनुकूल पाई जाएगी तब उसे खुले जंगल में छोड़ा जाएगा, जहां जंगल फिर उसकी असली दहाड़ सुन सकेगा.
हवाई ट्रांसलोकेशन का पहला मामला : सीसीएफ सुगनाराम जाट ने बताया कि यह कदम केवल संख्या बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि नस्ल सुधार और जीन-पूल को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है. पेंच टाइगर रिज़र्व की बाघिन को इसलिए चुना गया था, क्योंकि उसकी जेनेटिक क्वालिटी बेहतर है और इसका लाभ रामगढ़ के टाइगर प्रजनन चक्र को मिलेगा. पिछले एक माह से ऑपरेशन टाइगर ट्रांसलोकेशन की तैयारी चल रही थी. इसके लिए हेलीकॉप्टर से रिहर्सल भी की गई थी. रामगढ़ टाइगर रिजर्व के संस्थापक सदस्य त्रिभवन सिंह हाड़ा ने बताया कि आमतौर पर बाघों का ट्रांसलोकेशन ज़मीनी रास्ते से होता है, लेकिन इस बार हेलीकॉप्टर का चयन सुरक्षा, गति और कम-तनाव वाली यात्रा के कारण किया गया था. उन्होंने बताया कि रामगढ़ टाइगर रिजर्व में आने वाले समय में बाघों की संख्या बढ़ने के साथ उनकी नस्ल में सुधार होगा. यह कदम रामगढ़ टाइगर रिज़र्व को राजस्थान के प्रमुख टाइगर हॉट स्पॉट्स में शामिल कर देगा.