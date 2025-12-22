ETV Bharat / state

बाघिन का एयरलिफ्ट : ऑपरेशन टाइगर ट्रांसलोकेशन सफल, बजालिया में बने सॉफ्ट एनक्लोजर में बाघिन PN- 224 को किया शिफ्ट

बूंदी : रामगढ़ टाइगर रिज़र्व में अब दहाड़ की नई गूंज सुनाई देगी. सोमवार को एमपी के पेंच टाइगर रिजर्व से लाई गई बाघिन PN-224 को रामगढ़ टाइगर रिजर्व के बजालिया में बने सॉफ्ट एनक्लोजर में सुबह 6.35 पर रिलीज किया गया. बूंदी डीएफओ अरुण कुमार डी ने मीडिया में फोटो शेयर कर इस बात की जानकारी सार्वजनिक की है. इससे पहले हेलीकॉप्टर के उतरने, उड़ान भरने और बाघिन के सुरक्षित कैरियर बॉक्स को लोड करने के बाद रात साढ़े दस बजे बाघिन को हेलीकॉप्टर से जयपुर लाया गया था. जिसमें वायुसेना और वन विभाग की टीमों ने मिलकर समन्वय स्थापित किया है. उसके बाद विशेष प्रोटोकाल के तहत बाघिन को जयपुर से बूंदी तक सड़क मार्ग से लाया गया. सोमवार सुबह बाघिन के स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उसे एनक्लोजर में रिलीज कर दिया गया. इस दौरान कोटा सीसीएफ सुगना राम जाट, डीएफओ अरुण कुमार डी सहित पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे.

अभी एनक्लोजर में फिर खुले जंगल में छोड़ी जाएगी : डीएफओ ने बताया कि बूंदी पहुंचने के बाद बाघिन को सीधे विशेष एनक्लोजर में ले जाया गया. यहां उसके व्यवहार का अध्ययन, सेहत की जांच, और नए पर्यावरण से सामंजस्य बैठाने की प्रक्रिया तेजी से की जाएगी. जब बाघिन पूरी तरह स्वस्थ, शांत और अनुकूल पाई जाएगी तब उसे खुले जंगल में छोड़ा जाएगा, जहां जंगल फिर उसकी असली दहाड़ सुन सकेगा.