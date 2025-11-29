ETV Bharat / state

रामगढ़ लाई जाने वाली बाघिन की हुई पहचान, हेलीकॉप्टर में एमपी से लाया जाएगा बूंदी

एमपी के पेंच टाइगर रिजर्व से बूंदी के रामगढ़ रिजर्व में लाई जाने वाली बाघिन सर्च ऑपरेशन में नजर आ गई है.

Tigress being brought to Bundi spotted
बूंदी लाई जाने वाली बाघिन आई नजर (Source : Rajasthan Forest Department)
बूंदी: इंटरस्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन मिशन में आखिरकार बड़ी सफलता हाथ लगी है. पेंच टाइगर रिजर्व (मध्य प्रदेश) से रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व (राजस्थान) लाए जाने की तैयारी में लगी बाघिन की पहचान शनिवार को कैमरा ट्रैप में आई स्पष्ट तस्वीर के आधार पर पक्की कर दी गई. पेंच टाइगर रिजर्व में तीन दिनों से जारी सर्च ऑपरेशन के बाद बाघिन नजर आई है.

बूंदी डीएफओ अरुण कुमार डी ने बताया कि कई टीमों के संयुक्त प्रयास, हाई-टेक ट्रैकिंग सिस्टम और लगातार फील्ड सर्च के बीच यह पहली ठोस विज़ुअल कन्फर्मेशन है. कैमरा ट्रैप में बाघिन की मौजूदगी दर्ज होते ही फील्ड ऑपरेशन को तेज कर दिया गया है. टीमें निर्धारित जोन में फोकस ट्रैकिंग कर रही हैं. उधर, सीसीएफ सुगनाराम जाट के अनुसार पेंच टाइगर रिजर्व में कैमरा ट्रैप इमेज मिलने के बाद सर्च टीमों ने हाथी दस्ते के साथ मिलकर तलाश को और गहन किया है. दोपहर को हाथी दस्ते ने बाघिन को कुछ पलों के लिए देखा, जिसने यह साबित कर दिया कि वह निर्धारित इलाके में ही मौजूद है.

Forest officer on elephant
हाथी पर सवार वन अधिकारी (Source : Rajasthan Forest Department)

हेलीकॉप्टर से की जाएगी बूंदी शिफ्ट: बूंदी डीएफओ ने बताया कि बाघ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की प्रक्रिया बेहद संवेदनशील होती है और इसके लिए उच्च स्तरीय लॉजिस्टिकल तैयारी अनिवार्य है. ट्रांसलोकेशन के दौरान सुरक्षा, वैज्ञानिक प्रोटोकॉल और एफिशिएंसी के सर्वोच्च मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञ टीमें पल-पल नजर बनाए हुए हैं. ट्रेंकुलाइज से लेकर एयर-लिफ्ट तक, हर चरण को सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाने की प्रक्रिया चल रही है. उन्होंने बताया कि पहचानी गई बाघिन को रविवार या अगले दिन ट्रेंकुलाइज किया जाएगा. इसके बाद उसे विशेष पिंजरे और सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ हेलीकॉप्टर के माध्यम से बूंदी शिफ्ट किया जाएगा.

Forest officials on elephants search for the tigress
बाघिन को हाथी पर बैठ तलाशते वन अधिकारी (Source : Rajasthan Forest Department)

पुलिस परेड ग्राउंड पर बनाया हेलीपैड: डीएफओ अरुण कुमार डी ने बताया कि बूंदी के पुलिस परेड ग्राउंड पर विशेष हेलीपैड तैयार किया गया है. जहां पेज रिजर्व से लाई जा रही बाघिन को पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ हेलिकाप्टर से उतारकर रामगढ़ टाइगर रिजर्व में बनाए हुए एनक्लोजर में शिफ्ट किया जाएगा.

