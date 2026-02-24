ETV Bharat / state

पलामू टाइगर रिजर्व में मौजूद हैं छह बाघ, सेंट्रल इंडिया से झारखंड लाई जाएगी बाघिन!

सेंट्रल इंडिया से पलामू टाइगर रिजर्व में बाघिन लाई जाएगी. इसकी प्रक्रिया चल रही है.

प्रतीकात्मक तस्वीर (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 24, 2026 at 5:17 PM IST

3 Min Read
पलामूः एशिया के चर्चित पलामू टाइगर रिजर्व में सेंट्रल इंडिया से बाघिन को लाया जाएगा. अक्टूबर 2026 तक पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में बाहर से बाघिन को लाने की तैयारी है. पलामू टाइगर रिजर्व बाघिन को लाने के लिए एनटीसीए से अंतिम मंजूरी मांगी है. पलामू टाइगर रिजर्व को सेंट्रल इंडिया के किसी एक टाइगर रिजर्व से बाघिन को लाने की सलाह मिली है. पलामू टाइगर रिजर्व बांधवगढ़, तडोवा या कान्हा टाइगर रिजर्व से बाघिन को लाएगी.

दरअसल पलामू टाइगर रिजर्व करीब 1149 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है. 2022-23 के बाद इलाके में छह बाघ के मूवमेंट को रिकॉर्ड किया गया है. लेकिन अभी तक एक भी बाघिन स्थायी रूप से पीटीआर को अपना ठिकाना नहीं बनाया है. सितंबर-अक्टूबर 2024 में पलामू टाइगर रिजर्व में एक बाघिन के मूवमेंट को रिकॉर्ड किया गया था.

2020 में पलामू टाइगर रिजर्व में मिला था बाघिन का शव

2018 के बाद से पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में बाघ के मौजूद होने के सबूत नहीं मिले थे. 2014 के बाद से पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में बाघिन के मौजूद होने के सबूत नहीं मिले. फरवरी 2020 में पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में एक बुजुर्ग बाघिन का शव बरामद हुआ था. बाघिन की उम्र 16 वर्ष थी और बुजुर्ग हालत में उसकी मौत हुई. यह पलामू टाइगर रिजर्व की इलाके में अंतिम बाघिन मानी जाती है. उसके बाद भी पर कोई भी बाघिन ने पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके को अपना स्थाई ठिकाना नहीं बनाया है.

सेंट्रल इंडिया के किसी एक इलाके बाघिन को लाए जाने की तैयारी है. एनटीसीए से मंजूरी मांगी गई है. अक्टूबर तक पलामू टाइगर रिजर्व में बाघिन को लाने की तैयारी है. पलामू टाइगर रिजर्व बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए कई योजनाओं पर कार्य कर रहा है. बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए ग्रास लैंड को बढ़ाया गया है और सॉफ्ट रिलीज सेंटर भी तैयार किया गया है. -प्रजेशकांत जेना, उपनिदेशक, पलामू टाइगर रिजर्व.

पलामू टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या को बढ़ाने की तैयारी

पलामू टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या को बढ़ाने के लिए कई योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है. बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए बाहर से बाघिन को लाया जाना है. पलामू टाइगर रिजर्व की इलाके में बाघ है लेकिन कोई भी स्थायी रूप से एक इलाके में नही टिकता है. बाघिन के मौजूद होने के बाद बाघ इलाके में रूकेंगे. दरअसल पलामू टाइगर रिजर्व का इलाका मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से जुड़ा हुआ है. बाघ बांधवगढ़ से निकल कर पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में दाखिल होते हैं.

