पलामू टाइगर रिजर्व में मौजूद हैं छह बाघ, सेंट्रल इंडिया से झारखंड लाई जाएगी बाघिन!

पलामूः एशिया के चर्चित पलामू टाइगर रिजर्व में सेंट्रल इंडिया से बाघिन को लाया जाएगा. अक्टूबर 2026 तक पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में बाहर से बाघिन को लाने की तैयारी है. पलामू टाइगर रिजर्व बाघिन को लाने के लिए एनटीसीए से अंतिम मंजूरी मांगी है. पलामू टाइगर रिजर्व को सेंट्रल इंडिया के किसी एक टाइगर रिजर्व से बाघिन को लाने की सलाह मिली है. पलामू टाइगर रिजर्व बांधवगढ़, तडोवा या कान्हा टाइगर रिजर्व से बाघिन को लाएगी.

दरअसल पलामू टाइगर रिजर्व करीब 1149 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है. 2022-23 के बाद इलाके में छह बाघ के मूवमेंट को रिकॉर्ड किया गया है. लेकिन अभी तक एक भी बाघिन स्थायी रूप से पीटीआर को अपना ठिकाना नहीं बनाया है. सितंबर-अक्टूबर 2024 में पलामू टाइगर रिजर्व में एक बाघिन के मूवमेंट को रिकॉर्ड किया गया था.

2020 में पलामू टाइगर रिजर्व में मिला था बाघिन का शव

2018 के बाद से पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में बाघ के मौजूद होने के सबूत नहीं मिले थे. 2014 के बाद से पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में बाघिन के मौजूद होने के सबूत नहीं मिले. फरवरी 2020 में पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में एक बुजुर्ग बाघिन का शव बरामद हुआ था. बाघिन की उम्र 16 वर्ष थी और बुजुर्ग हालत में उसकी मौत हुई. यह पलामू टाइगर रिजर्व की इलाके में अंतिम बाघिन मानी जाती है. उसके बाद भी पर कोई भी बाघिन ने पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके को अपना स्थाई ठिकाना नहीं बनाया है.