रणथंभौर में मृत अवस्था में मिली बाघिन टी- 94, लंग्स फेलियर बनी मौत की वजह

रणथंभौर नेशनल पार्क में बाघिन टी 94 की मौत हो गई. डॉक्टरों मे बाघिन की मौत का कारण लंग्स फेलियर बताया है.

रणथंभौर नेशनल पार्क में बाघिन की मौत
रणथंभौर नेशनल पार्क में बाघिन की मौत (ETV Bharat File Photo)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 8, 2026 at 4:14 PM IST

सवाई माधोपुर: देश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व रणथंभौर नेशनल पार्क से आज एक दुखद खबर सामने आई, जहां खंडार रेंज में विचरण करने वाली बाघिन टी 94 की मौत हो गई. बाघिन की मौत को लेकर रणथंभौर वन प्रशासन सहित वन्यजीव प्रेमियों में शोक की लहर है. जानकारी के मुताबिक आज सुबह जब वन विभाग की टीम खंडार रेंज में गस्त कर रही थी, तभी टीम को घोड़ा घाटी के नीचे वन क्षेत्र में बाघिन टी 94 मृत अवस्था में पड़ी हुई नजर आई. इसके बाद वनकर्मियों ने बाघिन की मौत की सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी.

सूचना के बाद रणथंभौर वन प्रशासन के आलाधिकारी मौके पर पहुंचे और बाघिन के शव को कब्जे में लेकर राजबाग वन चौकी लाया गया. जहां वेटिनरी बोर्ड द्वारा गठित पशु चिकित्सकों ने बाघिन के शव का पोस्टमार्टम किया और पोस्टमार्टम के बाद एनटीसीए की गाइडलाइन के अनुसार वन एंव जिला प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में बाघिन के शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया.

सुनिए क्या बोले डॉक्टर और डीएफओ (ETV Bharat Sawai Madhopur)

लंग्स फेलियर से मौत: वेटिनरी डॉक्टर सीपी मीणा ने बताया कि प्रथम दृष्टया बाघिन की मौत का कारण लंग्स फेलियर लग रहा है. उन्होंने कहा कि बाघिन के लंग्स और लिवर सहित अधिकतर ऑर्गन्स खराब हो चुके थे. संभवत: इसी वजह से बाघिन की प्राकृतिक मौत हुई है. वेटिनरी डॉक्टर का कहना है कि पोस्टमार्टम के दौरान सैम्पल लिए गए है, जिन्हें लेब में जांच के लिए भेजा जाएगा. जांच रिपोर्ट आने के बाद ही बाघिन की मौत के सही कारणों का पता लग सकेगा.

वहीं, रणथंभौर के डीएफओ मानस सिंह ने बताया कि बाघिन की उम्र तकरीबन 11 वर्ष थी. बाघिन टी-94 का विचरण क्षेत्र रणथंभौर की खंडार रेंज के ओंदी खोह, मूड घुसा, इंडाला, खटोला, कासेरा, बालाजी, घोड़ा घाटी, विंध्यकड़ा, फरिया आदि वन क्षेत्र में रहता था. डीएफओ ने बताया कि बाघिन का शव पूरी तरह सुरक्षित मिला था.

डीएफओ ने बताया कि वेटिनरी डॉक्टर के मुताबिक बाघिन की मौत लंग्स फेलियर की वजह से हुई है. डॉक्टर्स द्वारा सैम्पल लिए गए है, जिन्हें जांच के लिए भेजा जाएगा. उन्होंने कहा कि बाघिन के शव का पोस्टमार्टम के बाद एनटीसीए की गाइडलाइन के अनुसार अंतिम संस्कार कर दिया गया है. इस दौरान डीएफओ सहित वन एंव प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे.

