ETV Bharat / state

रणथंभौर में मृत अवस्था में मिली बाघिन टी- 94, लंग्स फेलियर बनी मौत की वजह

रणथंभौर नेशनल पार्क में बाघिन की मौत ( ETV Bharat File Photo )

सवाई माधोपुर: देश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व रणथंभौर नेशनल पार्क से आज एक दुखद खबर सामने आई, जहां खंडार रेंज में विचरण करने वाली बाघिन टी 94 की मौत हो गई. बाघिन की मौत को लेकर रणथंभौर वन प्रशासन सहित वन्यजीव प्रेमियों में शोक की लहर है. जानकारी के मुताबिक आज सुबह जब वन विभाग की टीम खंडार रेंज में गस्त कर रही थी, तभी टीम को घोड़ा घाटी के नीचे वन क्षेत्र में बाघिन टी 94 मृत अवस्था में पड़ी हुई नजर आई. इसके बाद वनकर्मियों ने बाघिन की मौत की सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी. सूचना के बाद रणथंभौर वन प्रशासन के आलाधिकारी मौके पर पहुंचे और बाघिन के शव को कब्जे में लेकर राजबाग वन चौकी लाया गया. जहां वेटिनरी बोर्ड द्वारा गठित पशु चिकित्सकों ने बाघिन के शव का पोस्टमार्टम किया और पोस्टमार्टम के बाद एनटीसीए की गाइडलाइन के अनुसार वन एंव जिला प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में बाघिन के शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया. सुनिए क्या बोले डॉक्टर और डीएफओ (ETV Bharat Sawai Madhopur) इसे भी पढ़ें- रामगढ़ विषधारी टाइगर रिज़र्व: टेरिटरी के संघर्ष में मारा गया एक बाघ, 27 दिन पहले ही एंक्लोजर से बाहर निकाला था