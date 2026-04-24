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रणथंभौर की नूर: 18 साल की उम्र में भी बाघों की रानी, कई पीढ़ियां बढ़ाईं, बनीं जीवित विरासत

रणथंभौर की उम्रदराज बाघिन 'नूर' ( Etv Bharat Swaimadhopur )

सवाईमाधोपुर: विश्व पटल पर अपनी खास पहचान रखने वाले रणथंभौर नेशनल पार्क में कई बाघ-बाघिनों ने अपनी अलग पहचान बनाई है. यहां जंगलों में अस्तित्व की हर दिन परीक्षा होती है. ऐसे में बाघिन टी-39 (नूर) ने अपने असाधारण जीवन से एक नई मिसाल कायम की है. अब बढ़ती उम्र के साथ वह जंगल के बाहरी क्षेत्रों की ओर रुख कर रही है, जिसे वन्यजीवन का एक स्वाभाविक चरण बताया जा रहा है. डीएफओ मानस सिंह ने बताया कि बाघिन टी-39 लगभग 18 वर्ष की सबसे दीर्घायु बाघिनों में से एक है. सामान्यतः जंगली बाघों का जीवनकाल सीमित होता है, लेकिन टी-39 ने बिना किसी बाहरी सहायता, उपचार या मानवीय हस्तक्षेप के रणथंभौर में 18 साल पूरे किए हैं, जो उसकी अद्भुत जीवटता का प्रमाण है. पढ़ें: रणथंभौर-सरिस्का में बाघों के दीदार हुआ महंगा, शुल्क में 10 प्रतिशत की वृद्धि