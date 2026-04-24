रणथंभौर की नूर: 18 साल की उम्र में भी बाघों की रानी, कई पीढ़ियां बढ़ाईं, बनीं जीवित विरासत
रणथंभौर की टी-39 नूर ने जीवनकाल में पांच बार शावकों को जन्म देकर रणथंभौर में बाघों की पीढ़ी को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है.
Published : April 24, 2026 at 3:21 PM IST
सवाईमाधोपुर: विश्व पटल पर अपनी खास पहचान रखने वाले रणथंभौर नेशनल पार्क में कई बाघ-बाघिनों ने अपनी अलग पहचान बनाई है. यहां जंगलों में अस्तित्व की हर दिन परीक्षा होती है. ऐसे में बाघिन टी-39 (नूर) ने अपने असाधारण जीवन से एक नई मिसाल कायम की है. अब बढ़ती उम्र के साथ वह जंगल के बाहरी क्षेत्रों की ओर रुख कर रही है, जिसे वन्यजीवन का एक स्वाभाविक चरण बताया जा रहा है.
डीएफओ मानस सिंह ने बताया कि बाघिन टी-39 लगभग 18 वर्ष की सबसे दीर्घायु बाघिनों में से एक है. सामान्यतः जंगली बाघों का जीवनकाल सीमित होता है, लेकिन टी-39 ने बिना किसी बाहरी सहायता, उपचार या मानवीय हस्तक्षेप के रणथंभौर में 18 साल पूरे किए हैं, जो उसकी अद्भुत जीवटता का प्रमाण है.
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बाघों की पीढ़ी को आगे बढ़ाया: डीएफओ ने बताया कि टी-39 नूर ने अपने जीवनकाल में पांच बार शावकों को जन्म देकर रणथंभौर में बाघों की पीढ़ी को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. नूरी और सुल्तान इसी बाघिन की संतान हैं. उन्होंने कहा कि बाघिन की तुलना अक्सर रणथंभौर की प्रसिद्ध बाघिन मछली से की जाती है. टी-39 का जन्म वर्ष 2008 में रणथंभौर के सुल्तानपुर में हुआ था.
बदलते व्यवहार पर विभाग की नजर: डीएफओ ने बताया कि हाल ही में वन विभाग ने उसके व्यवहार में बदलाव देखा है. अब बाघिन नूर जंगल के बाहरी क्षेत्रों में दिखाई दे रही है, जो बढ़ती उम्र के कारण क्षेत्र छोड़ने और शांत स्थानों की तलाश करने का संकेत है. वन विभाग उसकी गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुए है, ताकि उसकी और आसपास के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. डीएफओ मानस सिंह ने कहा कि वह सिर्फ एक बाघिन नहीं, बल्कि रणथंभौर की जीवित विरासत हैं.