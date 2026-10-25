रणथंभौर टाइगर रिजर्व के जोन 8 में शावकों के साथ नजर आई बाघिन टी 2403
डीएफओ ने बताया कि वन विभाग की टीम बाघिन एवं उसके शावकों की गतिविधियों को लेकर लगातार मॉनिटरिंग में जुटी हुई है.
Published : October 25, 2026 at 2:30 PM IST
सवाई माधोपुर : देश के सुप्रसिद्ध रणथंभौर टाइगर रिजर्व बाघों का कुनबा बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान रहा है. यहां आज बड़ी तादात में बाघ–बाघिनों सहित अन्य वन्यजीव विचरण करते हैं. रविवार सुबह रणथंभौर टाइगर रिजर्व के जोन नंबर 8 में साढ़े चार साल की बाघिन टी 2403 अपने शावकों के साथ विचरण करते हुए वन विभाग की टीम को नजर आई.
वन विभाग के डीएफओ मानस सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि रणथंभौर में साढ़े चार साल की बाघिन टी 2403 अपने शावकों के साथ देखी गई. डीएफओ ने बताया कि डायरेक्ट साइटिंग में बाघिन के 3 शावक देखने को मिले हैं. हालांकि इनकी संख्या कैमरा ट्रैप के अनुसार निश्चित की जाएगी. डीएफओ ने जानकारी देते हुए बताया कि आज सुबह टाइगर सफारी पर गए पर्यटकों को भी बाघिन एवं उसके शावकों के दीदार हुए. जिसके बाद पर्यटकों में भी काफी उत्साह देखने को मिला.
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डीएफओ मानस सिंह ने बताया कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व की फील्ड टीम द्वारा बाघिन टी 2403 की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है. जिसके चलते आज सुबह बाघिन को शावकों के साथ देखा गया. डीएफओ मानस सिंह ने बताया कि वन विभाग की टीम बाघिन एवं उसके शावकों की गतिविधियों को लेकर लगातार मॉनिटरिंग में जुटी हुई है, जिससे कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और उनके प्राकृतिक वितरण में किसी प्रकार का व्यवधान ना हो सके. वहीं डीएफओ ने टाइगर रिजर्व में आने वाले पर्यटकों से अपील की है कि सफारी के दौरान वन विभाग के निश्चित दिशा–निर्देशों का पालन करें एवं वन्यजीवों से उचित दूरी बनाए रखें और उनके प्राकृतिक व्यवहार में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे.
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हाल ही में रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघिन टी 2307 की भी अपने शावकों के साथ साइटिंग की गई थी. रिजर्व के जोन 8 में इस दौरान पर्यटकों को बाघिन और उसके शावकों के नजदीक से दीदार भी हुए. सामने आए वीडियो के अनुसार, बाघिन अपने शावकों को दुलारती हुई नजर आई थी.
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