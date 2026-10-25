ETV Bharat / state

रणथंभौर टाइगर रिजर्व के जोन 8 में शावकों के साथ नजर आई बाघिन टी 2403

सरिस्का में बाघ (प्रतीकात्मक) ( ETV Bharat File Photo )

सवाई माधोपुर : देश के सुप्रसिद्ध रणथंभौर टाइगर रिजर्व बाघों का कुनबा बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान रहा है. यहां आज बड़ी तादात में बाघ–बाघिनों सहित अन्य वन्यजीव विचरण करते हैं. रविवार सुबह रणथंभौर टाइगर रिजर्व के जोन नंबर 8 में साढ़े चार साल की बाघिन टी 2403 अपने शावकों के साथ विचरण करते हुए वन विभाग की टीम को नजर आई.