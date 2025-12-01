रणथंभौर नेशनल पार्क से आई खुशखबरी, तीन नन्हे शावकों संग नजर आई बाघिन T- 2307
रणथंभौर एक बार फिर नन्हें शावकों की किलकारी गूंज उठा है. रणथम्भौर की बाघिन टी-2307 ने तीन शावकों को जन्म दिया है.
Published : December 1, 2025 at 9:28 AM IST
सवाई माधोपुर : रणथंभौर नेशनल पार्क में बाघिन टी- 2307 के शावकों को जन्म देने के बाद वन्य जीव प्रेमियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है. रणथंभौर नेशनल पार्क में एक बार फिर बाघिन के शावकों की किलकारी गूंजी है. नेशनल पार्क में बाघिन टी-2307 में तीन शावकों को जन्म दिया है. वहीं बाघिन के शावकों को जन्म देने की जानकारी वन मंत्री संजय शर्मा ने सोशल मीडिया पर साझा की है.
रणथंभोर के डीएफओ मानस सिंह ने बताया कि नेशनल पार्क के कुंडेरा के बेरदा क्षेत्र में बाघिन टी -2307 तीन शावकों के साथ कैमरे में ट्रैप हुई है. डीएफओ मानस सिंह ने बताया कि बाघिन के शावकों को जन्म देने के बाद वन विभाग की ओर से लगातार बाघिन और उसके शावकों की मॉनिटरिंग की जा रही हैं. वहीं इसको लेकर वन विभाग ने उस क्षेत्र में कैमरों की संख्या को बढ़ाया है ताकि बाघिन और उसके शावकों की मॉनिटरिंग की जा सके.
Exciting news from #RanthamboreNationalPark— Sanjay Sharma (@Sanjay4India1) November 30, 2025
T-2307 has been sighted with three cubs in the Berda area of the Kundera Range.
Heartiest wishes and congratulations to all the people of the state.#T2307 pic.twitter.com/Q91obCbR3G
वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार हाल ही रणथंभौर नेशनल पार्क के कुंडेरा रेंज में वनकर्मियों को गश्त के दौरान बाघिन टी-2307 तीन शावकों के साथ नजर आई. लेकिन वनकर्मी बाघिन और उसके शावकों की फोटो नहीं ले पाए , जिसके चलते बाघिन के शावकों के जन्म देने की पुष्टि नहीं हो सकी थी. लेकिन कैमरा ट्रैप में बाघिन अपने तीन शावकों के साथ कैद हुई है, जिसकी सूचना वनकर्मियों ने वनाधिकारियों को दी. इसी की सूचना को वन मंत्री संजय शर्मा के द्वारा सोशल मीडिया पर भी साझा किया गया है.
वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार शावकों को जन्म देने वाली बाघिन टी- 2307 की उम्र लगभग 4 साल है. बाघिन टी -2307 , टी - 111 और बाघ 121 की बेटी है. बाघिन टी 2307 पहली बार मां बनी है. फिलहाल बाघिन की टेरेटरी बावड़ी तिराहा, बैरदा और लाहपुर सेल एरिया में है.