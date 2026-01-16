ETV Bharat / state

धौलपुर-करौली टाइगर रिजर्व में गूंजी किलकारी, बाघिन T-117 ने जन्मे शावक, बाघों की संख्या हुई छह

धौलपुर के जंगल से खुशखबरी है कि अब बाघों का कुनबा बढ़ रहा है. कैमरों में टाइग्रेस टी-117 अपने शावक के साथ नजर आई है.

टाइगरों की संख्या बढ़ी
टाइगरों की संख्या बढ़ी (फोटो सोर्स- वन विभाग)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 16, 2026 at 7:22 AM IST

धौलपुर : बाघिन टी-117 व उसके एक शावक धौलपुर- करौली टाइगर रिज़र्व के जंगलों में देखे गए हैं. मकर संक्रांति के दिन रिज़र्व क्षेत्र की बाघिन T-117 द्वारा एक शावक को जन्म दिया है. विभाग के कैमरे में बाघिन T-117 अपने नवजात शावक के साथ जंगल में विचरण करती हुई देखी गई है. जंगल मे बाघिन बादली टी-117 के साथ शावक देखे जाने के बाद मूवमेंट स्थल पर कड़ी निगरानी बढाकर वनकर्मियों की टीम तैनात कर दी गई हैं.

डीएफओ डॉ. आशीष व्यास ने बताया बाघिन T-117 पूर्व में भी शावकों को जन्म देकर धौलपुर–करौली टाइगर रिज़र्व में बाघों के कुनबे को बढ़ा चुकी है. वर्तमान में इसके दो शावक, जिनकी पहचान DKT-2501 एवं DKT-2502 के रूप में की गई है. उन्होंने बताया बाघ रिज़र्व क्षेत्र में सुरक्षित रूप से विचरण कर रहे हैं. यह उपलब्धि धौलपुर–करौली टाइगर रिज़र्व में अनुकूल प्राकृतिक आवास, सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था, सतत निगरानी, कैमरा ट्रैप मॉनिटरिंग तथा फील्ड स्टाफ के समर्पित प्रयासों का प्रतिफल है.

बाघों की निरंतर प्रजनन सफलता यह दर्शाती है कि रिज़र्व क्षेत्र वन्यजीव संरक्षण के लिए सुरक्षित एवं अनुकूल बनता जा रहा है. वन विभाग द्वारा बाघिन एवं उसके शावकों की गतिविधियों पर सतत निगरानी रखी जा रही है तथा क्षेत्र में सुरक्षा एवं संरक्षण व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया गया है, जिससे वन्यजीवों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जा सके. धौलपुर–करौली टाइगर रिज़र्व में बाघों के कुनबे में हो रही यह वृद्धि न केवल राजस्थान बल्कि सम्पूर्ण देश में बाघ संरक्षण प्रयासों के लिए एक सकारात्मक संकेत है.

बाघों की संख्या हुई 6 : डॉ आशीष व्यास ने बताया धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व क्षेत्र वन्य जीवों के लिए काफी सुरक्षित माना जाता है. इसके अलावा जंगल का वातावरण वन्य जीवों के काफी अनुकूल है. धौलपुर से लेकर करौली और सवाई माधोपुर तक बाघों का मूवमेंट अक्सर बना रहता है. बाघों की वंश वृद्धि होने पर इनकी संख्या 6 पहुंच चुकी है. विभाग की टीम नवजात शावक पर कैमरे की मदद से सतत निगरानी रख रही है.

