ETV Bharat / state

अब बफर रेंज की बाघिन शावकों के साथ आ रही नजर, आसान साइटिंग से पर्यटक हुए गदगद

अब सरिस्का टाइगर रिजर्व के बफर रेंज में बाघिन और उनके शावकों की साइटिंग हो रही है. इससे पर्यटक खुश हैं.

Tigress with cubs in the buffer zone
बफर जोन में शावकों संग बाघिन (Courtesy- Himanshu Sharma, Wildlife Photographer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 16, 2025 at 7:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अलवर: शहर के समीप ही सरिस्का टाइगर रिजर्व के बफर रेंज में अब बाघिन के साथ शावकों की भी साइटिंग पर्यटकों को होने लगी है. सरिस्का में ऐसे दुर्लभ क्षण कभी-कभार ही देखने को मिलते हैं. रविवार को ऐसा ही कुछ नजारा बफर रेंज के बारा लिवारी ट्रैक पर नजर आया, जहां बाघिन एसटी 19 अपने शावकों के साथ नजर आई. वहीं बाघिन एसटी 2302 भी शावकों के साथ कई बार दिखाई दे चुकी है. सरिस्का टाइगर रिजर्व की बफर रेंज में वर्तमान में 11 टाइगर हैं.

वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर हिमांशु शर्मा ने बताया कि सरिस्का टाइगर रिजर्व की बफर रेंज में बारा लिवारी ट्रैक पर पिछले कुछ दिनों से बाघिन एसटी 19 अपने 4 शावकों के साथ लगातार दिखाई दे रही है. वहीं अंधेरी ट्रैक पर बाघिन एसटी 2302 अपने दो शावकों के साथ दिखाई दे रही है. टाइगर की बेहतर साइटिंग के चलते बफर रेंज में आने वाले पर्यटक व वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर अपने कमरे में यह पल कैद कर रहे हैं. शहर के नजदीक ही बाघों की साइटिंग से वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर और पर्यटकों में खुशी का माहौल है.

पढ़ें: पर्यटन सीजन की शुरूआत: सरिस्का में हुई बाघिन की साइटिंग, रणथंभौर में पर्यटकों ने देखी शावकों की अठखेलियां

उन्होंने बताया कि सोमवार को वह अपने दोस्तों के साथ बफर रेंज में सफारी के लिए गए थे. इस दौरान उन्हें एसटी 19 की शावकों संग साइटिंग हुई. बाघों को देखकर पर्यटक रोमांचित हो उठे. उन्होंने बताया कि उनके दोस्त पहले भी सरिस्का में सफारी कर चुके थे, लेकिन उन्हें इस तरह के अद्भुत क्षण पहली बार दिखाई दिए. अलवर शहर के समीप बफर रेंज में लगातार बाघों की साइटिंग होना सरिस्का टूरिज्म व अलवर टूरिज्म के लिए सौगात है. लगातार बाघों की साइटिंग होने से बफर रेंज में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी.

TAGGED:

TIGER SIGHTING IN BUFFER ZONE
SARISKA TIGER RESERVE BUFFER ZONE
TIGER ST19 SEEN WITH CUBS
TIGER ST2302 WITH CUBS SIGHTING
SARISKA TIGER RESERVE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

SIR के तहत 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 95 फीसदी से अधिक गणना फॉर्म मतदाताओं को वितरित किए गए: EC

NEET UG 2025 : 16678 रैंक पर मिली एम्स की MBBS सीट, सरकारी सीट 525 अंक नीट स्कोर व AIR 27332 पर

IPL 2026 मिनी ऑक्शन से पहले 81 खिलाड़ी रिलीज, KKR ने आंद्र रसेल को छोड़कर चौंकाया

रोजाना सिर्फ इस एक सब्जी को खाने से घट सकता है वजन, जानें कैसे

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.