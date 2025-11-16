ETV Bharat / state

अब बफर रेंज की बाघिन शावकों के साथ आ रही नजर, आसान साइटिंग से पर्यटक हुए गदगद

अलवर: शहर के समीप ही सरिस्का टाइगर रिजर्व के बफर रेंज में अब बाघिन के साथ शावकों की भी साइटिंग पर्यटकों को होने लगी है. सरिस्का में ऐसे दुर्लभ क्षण कभी-कभार ही देखने को मिलते हैं. रविवार को ऐसा ही कुछ नजारा बफर रेंज के बारा लिवारी ट्रैक पर नजर आया, जहां बाघिन एसटी 19 अपने शावकों के साथ नजर आई. वहीं बाघिन एसटी 2302 भी शावकों के साथ कई बार दिखाई दे चुकी है. सरिस्का टाइगर रिजर्व की बफर रेंज में वर्तमान में 11 टाइगर हैं.

वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर हिमांशु शर्मा ने बताया कि सरिस्का टाइगर रिजर्व की बफर रेंज में बारा लिवारी ट्रैक पर पिछले कुछ दिनों से बाघिन एसटी 19 अपने 4 शावकों के साथ लगातार दिखाई दे रही है. वहीं अंधेरी ट्रैक पर बाघिन एसटी 2302 अपने दो शावकों के साथ दिखाई दे रही है. टाइगर की बेहतर साइटिंग के चलते बफर रेंज में आने वाले पर्यटक व वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर अपने कमरे में यह पल कैद कर रहे हैं. शहर के नजदीक ही बाघों की साइटिंग से वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर और पर्यटकों में खुशी का माहौल है.