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सरिस्का से आई खुशखबरी: बाघिन ST-22 ने दिया दो शावकों को जन्म, कुनबा बढ़कर हुआ 54

सरिस्का में नजर आए शावक ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: सरिस्का टाइगर रिजर्व से एक बार फिर खुशखबरी सामने आई है. यहां तालवृक्ष रेंज में विचरण कर रही बाघिन एसटी-22 ने दो स्वस्थ शावकों को जन्म दिया है. इसके साथ ही सरिस्का में बाघों की कुल संख्या बढ़कर 54 हो गई है. वर्ष 2005 में बाघ विहीन हो चुके इस अभयारण्य के लिए यह उपलब्धि बड़ी सफलता मानी जा रही है. बाघिन और शावकों की सुरक्षा के लिए वन विभाग ने आसपास के क्षेत्र में विशेष निगरानी तेज कर दी है. वनकर्मियों की टीमें चौबीसों घंटे मॉनिटरिंग कर रही हैं. वन विभाग ने आमजन से इस क्षेत्र में अनावश्यक रूप से न जाने की अपील की है. पूर्व में भी इस बाघिन ने चार शावकों को जन्म दिया था, जिससे सरिस्का में शावकों की कुल संख्या अब 26 हो गई है. सरिस्का टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर संग्राम सिंह ने बताया कि शावकों एवं बाघिन की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए वन विभाग ने आवश्यक सुरक्षात्मक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं. संबंधित क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई है तथा वनकर्मियों की विशेष टीमों को नियमित मॉनिटरिंग हेतु तैनात किया गया है. पढ़ें: सरिस्का का बाघ 'सुल्तान ST-18' दो साल बाद आया सामने, वाटरहोल में अठखेलियां करते दिखे ST-19 के चार शावक