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सरिस्का से आई खुशखबरी: बाघिन ST-22 ने दिया दो शावकों को जन्म, कुनबा बढ़कर हुआ 54

गर्मी देखते हुए जंगल के सभी जल स्रोतों को भरवा दिया गया है, ताकि बाघिन और शावकों को पानी की कमी न हो.

Sariska tiger reserve
सरिस्का में नजर आए शावक (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 26, 2026 at 9:54 AM IST

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अलवर: सरिस्का टाइगर रिजर्व से एक बार फिर खुशखबरी सामने आई है. यहां तालवृक्ष रेंज में विचरण कर रही बाघिन एसटी-22 ने दो स्वस्थ शावकों को जन्म दिया है. इसके साथ ही सरिस्का में बाघों की कुल संख्या बढ़कर 54 हो गई है. वर्ष 2005 में बाघ विहीन हो चुके इस अभयारण्य के लिए यह उपलब्धि बड़ी सफलता मानी जा रही है. बाघिन और शावकों की सुरक्षा के लिए वन विभाग ने आसपास के क्षेत्र में विशेष निगरानी तेज कर दी है. वनकर्मियों की टीमें चौबीसों घंटे मॉनिटरिंग कर रही हैं. वन विभाग ने आमजन से इस क्षेत्र में अनावश्यक रूप से न जाने की अपील की है. पूर्व में भी इस बाघिन ने चार शावकों को जन्म दिया था, जिससे सरिस्का में शावकों की कुल संख्या अब 26 हो गई है.

सरिस्का टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर संग्राम सिंह ने बताया कि शावकों एवं बाघिन की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए वन विभाग ने आवश्यक सुरक्षात्मक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं. संबंधित क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई है तथा वनकर्मियों की विशेष टीमों को नियमित मॉनिटरिंग हेतु तैनात किया गया है.

पढ़ें: सरिस्का का बाघ 'सुल्तान ST-18' दो साल बाद आया सामने, वाटरहोल में अठखेलियां करते दिखे ST-19 के चार शावक

वाटर हॉल भरवाए गए: सीसीएफ कटिहार ने बताया कि जिले में भीषण गर्मी का प्रकोप है. गर्मी को ध्यान में रखते हुए जंगल क्षेत्र के सभी जल स्रोतों एवं वाटर पॉइंट्स को भरवाया गया है, ताकि वन्यजीवों को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध हो सके और बाघिन व शावकों को कोई असुविधा न हो. उन्होंने आमजन से अपील की है कि कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र में बिना कारण न जाए, तथा ऐसी किसी गतिविधि से बचें जिससे मानव-वन्यजीव संघर्ष की आशंका हो.

पूर्व में भी बाघिन ने दिए थे शावक: सरिस्का की तालवृक्ष रेंज में विचरण कर रही बाघिन एसटी-22 ने वर्ष 2024 में भी शावकों को जन्म दिया था. तब उसने चार शावकों को जन्म दिया था. अब दो नए शावकों के जन्म के बाद सरिस्का में शावकों की संख्या 26 हो गई है. बाघिन एसटी-22 को बाघिन एसटी-10 की संतान बताया जाता है.

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TIGRESS GIVES BIRTH TO TWO CUBS
SANGRAM SINGH KATIYAR IFS
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