सरिस्का टाइगर रिजर्व - चार शावकों संग दिखी बाघिन एसटी-19, विदेशी सैलानी बोले- जीवन का रोमांचक पल

सरिस्का में वाटर प्वाइंट पर बाघिन परिवार ( Photo Source : Sariska Guide )