ETV Bharat / state

सरिस्का टाइगर रिजर्व - चार शावकों संग दिखी बाघिन एसटी-19, विदेशी सैलानी बोले- जीवन का रोमांचक पल

सरिस्का में बाघों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. बाघिन एसटी-19 के चार शावक अब वयस्क होने की दहलीज पर हैं.

Tigress family at the water point in Sariska
सरिस्का में वाटर प्वाइंट पर बाघिन परिवार (Photo Source : Sariska Guide)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 7, 2026 at 3:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अलवर: सरिस्का टाइगर रिजर्व के बफर जोन स्थित बाला किला जंगल के लिवारी सफारी ट्रैक पर जंगल सफारी कर रहे विदेशी पर्यटकों को वाटर पॉइंट एक साथ 5 टाइगर नजर आए. सैलानियों ने इस दुर्लभ नजारे को कैमरों में कैद किया. सरिस्का में बाघों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. इसी का नतीजा है कि अब पर्यटकों को सफारी के दौरान टाइगर्स की आसान साइटिंग ही नहीं, बल्कि एक साथ पांच टाइगर तक दिखाई दे रहे हैं.

जंगल सफारी के गाइड आकाश पारीक ने बताया कि सरिस्का के अलवर बफर जोन स्थित लिवारी ट्रैक पर शुक्रवार शाम की पारी में चार विदेशी पर्यटक सफारी कर रहे थे. तभी ट्रैक के समीप वाटर पॉइंट पर बाघिन एसटी-19 अपने 4 शावकों के साथ नजर आई. विदेशी पर्यटक वाटर पॉइंट पर एक साथ 5 टाइगर देखकर रोमांचित हो गए. विदेशी पर्यटक बोले, वे पहली बार टाइगर देखने सरिस्का आए थे. सफारी के दौरान उनका यह सपना पूरा हुआ. एक साथ पांच टाइगर दिखे. वे सरिस्का के इस खुशनुमा पल को जीवन में कभी नहीं भूल पाएंगे. यह उनके जीवन का सबसे रोमांचक पल रहा.

एक साथ नजर आए पांच बाघिन व शावक (Video Source : Sariska Guide)

पढ़ें: सरिस्का टाइगर रिजर्व में पर्यटकों के लिए नया नियम, सफारी के दौरान नहीं ले जा सकेंगे मोबाइल फोन

वयस्क होने की दहलीज पर शावक : सरिस्का के बफर रेंज में लंबे समय से विचरण कर रही बाघिन एसटी-19 के चार शावक अब वयस्क होने की दहलीज पर हैं. इस कारण वयस्क शावक मां बाघिन एसटी-19 के साथ घूम रहे हैं. इस कारण कई बार पर्यटकों को ये शावक एक साथ या ग्रुप में दिखते हैं या कई बार बाघिन एसटी-19 के साथ नजर आते हैं. पूर्व में ये शावक ग्रुप में पर्यटकों को दिखाई दे चुके हैं. बफर जोन में बाघिन वाटर होल्स के बाहर और शावक पानी में अठखेलियां करते दिखे. करीब 30 मिनट तक टाइगर फैमिली को पर्यटकों ने देखा.

मौसम गर्म होने से वाटर पॉइंट पर साइटिंग: इन दिनों तापमान बढ़ने से मौसम गर्म होने लगा है. इस कारण वाटर पॉइंट पर वन्यजीवों की आवाजाही बढ़ने लगी है. गर्मी के चलते टाइगर भी वाटर पॉइंट पर नजर आने लगे हैं. गर्म मौसम में टाइगर पानी की प्यास बुझाने एवं गर्मी से निजात पाने के लिए वाटर होल्स के इर्द गिर्द घूमते नजर आते हैं. कई बार टाइगर व शावक पानी में उतर वाटर होल्स में अठखेलियां करते भी दिखाई दिए.

पढ़ें:बाघ-विहीन से हाफ सेंचुरी तक: सरिस्का में पर्यटकों को रोमांचक अनुभव, एक ही दिन में 4-5 टाइगर की साइटिंग

TAGGED:

5 TIGERS SPOTTED IN SARISKA
TIGER IN SARISKA INCREASING RAPIDLY
लिवारी सफारी ट्रैक पर जंगल सफारी
FOREIGN TOURISTS EXCITED IN SARISKA
SARISKA TIGER RESERVE ALWAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.