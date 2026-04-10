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हाईवे पर पहुंची बाघिन, दोनों ओर लगा वाहनों का रैला, सड़क किनारे किया शिकार

हाईवे से गुजरती बाघिन ( ETV Bharat Sawai Madhopur )

सवाई माधोपुर: रणथंभौर नेशनल पार्क से निकलकर शुक्रवार को एक बार फिर बाघिन टी–39 हाइवे पर जा पहुंची. पार्क में होकर गुजर रहे टोंक–शिवपुरी एनएच 552 पर देर शाम बोदल गांव के नजदीक बाघिन टी 39 जंगल से निकली और हाइवे पर आ गई. बाघिन ने हाईवे के किनारे एक गाय का शिकार किया और उसके पास बैठी रही. बाघिन के हाईवे पर पहुंचने से राहगीरों में दहशत बन गई और काफी देर तक सड़क मार्ग अवरुद्ध रहा. सूचना के बाद वन विभाग के डीएफओ मानस सिंह, विभाग की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची. बाघिन के मूवमेंट से लोगों को दूर करवाया गया. करीबन 20 से 25 मिनट तक बाघिन सड़क किनारे शिकार के करीब बैठी रही. इसके बाद बाघिन ने अपना रुख जंगल की ओर किया तब जाकर हाइवे पर आवाजाही शुरू हुई.