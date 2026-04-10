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हाईवे पर पहुंची बाघिन, दोनों ओर लगा वाहनों का रैला, सड़क किनारे किया शिकार

बाघिन करीब 20 से 25 मिनट तक सड़क किनारे अपने शिकार के पास बैठी रही.

Tigress crossing the highway
हाईवे से गुजरती बाघिन (ETV Bharat Sawai Madhopur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 10, 2026 at 8:11 PM IST

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सवाई माधोपुर: रणथंभौर नेशनल पार्क से निकलकर शुक्रवार को एक बार फिर बाघिन टी–39 हाइवे पर जा पहुंची. पार्क में होकर गुजर रहे टोंक–शिवपुरी एनएच 552 पर देर शाम बोदल गांव के नजदीक बाघिन टी 39 जंगल से निकली और हाइवे पर आ गई. बाघिन ने हाईवे के किनारे एक गाय का शिकार किया और उसके पास बैठी रही.

बाघिन के हाईवे पर पहुंचने से राहगीरों में दहशत बन गई और काफी देर तक सड़क मार्ग अवरुद्ध रहा. सूचना के बाद वन विभाग के डीएफओ मानस सिंह, विभाग की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची. बाघिन के मूवमेंट से लोगों को दूर करवाया गया. करीबन 20 से 25 मिनट तक बाघिन सड़क किनारे शिकार के करीब बैठी रही. इसके बाद बाघिन ने अपना रुख जंगल की ओर किया तब जाकर हाइवे पर आवाजाही शुरू हुई.

बाघिन ने किया 'ट्रैफिक जाम', देखें वीडियो (ETV Bharat Sawai Madhopur)

पढ़ें: एनएच 52 पर बाघिन से थमा ट्रैफिक, ऐसे पार किया दरा घाटी में हाईवे...देखिए वीडियो

डीएफओ मानस सिंह ने बताया कि आज शाम करीबन 6:30 बजे मादा बाघिन टी 39 जंगल से निकलकर बोदल गांव के नजदीक हाइवे पर पहुंच गई. जहां बाघिन ने एक गाय का शिकार किया और उसके पास बैठ गई. डीएफओ ने बताया कि सूचना के बाद वन विभाग की टीम तत्काल रूप से मौके पर पहुंची. वन विभाग की टीम ने बाघिन को सुरक्षित रूप से सड़क किनारे से हटाकर जंगल क्षेत्र की ओर रुख करवाया. जिसके बाद मार्ग को सुचारु करवाया गया. डीएफओ मानस सिंह ने बताया कि वर्तमान में बाघिन सुरक्षित है ओर बाघिन का मूवमेंट जंगल क्षेत्र में है. वन विभाग की टीम द्वारा लगातार बाघिन की मॉनिटरिंग की जा रही है.

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TIGRESS MOVEMENT ON NH 552
TIGRESS CROSSED NATIONAL HIGHWAY
TRAFFIC JAM FOR TIGRESS MOVEMENT
हाईवे 552 पर पहुंची बाघिन
TIGRESS T39 ON NH 552

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