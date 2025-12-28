ETV Bharat / state

RVTR में गूंजी बाघिन की दहाड़, पांच दिन के बाद खुले जंगल में छोड़ी गई टाइग्रेस PN-224

एमपी के पेंच टाइगर रिजर्व से लाई गई बाघिन PN-224 को रामगढ़ विषधारी में छोड़ा गया है.

रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में छोड़ी गई बाघिन
रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में छोड़ी गई बाघिन (सौजन्य : वाइल्डलाइफ डिपार्मेंट)
December 28, 2025

बूंदी : जिले के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में अंतर-राज्य बाघ पुनर्स्थापन कार्यक्रम के अंतर्गत पेंच टाइगर रिजर्व, सिवनी (मध्य प्रदेश) से स्थानांतरित की गई टाइग्रेस PN-224 को पांच दिन के निर्धारित अनुकूलन काल के बाद खुले जंगल में छोड़ दिया गया. यह पूरी प्रक्रिया बजालिया सॉफ्ट रिलीज एनक्लोजर में तय मानकों के अनुसार पूरी की गई, जिससे बाघिन को नए वातावरण में खुद को ढालने का पर्याप्त अवसर मिल सके.

सीसीएफ सुगनाराम जाट ने बताया कि टाइग्रेस PN-224 को 22 दिसंबर की सुबह सॉफ्ट रिलीज एनक्लोजर में रखा गया था. इस दौरान उसके व्यवहार, खान-पान, गतिविधियों और स्वास्थ्य पर विशेषज्ञों की सतत निगरानी रखी गई. निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार जब यह सुनिश्चित हो गया कि बाघिन पूरी तरह स्वस्थ है और नए क्षेत्र के अनुकूल व्यवहार कर रही है, तब 27 दिसंबर को शाम 4 बजकर 46 मिनट पर एनक्लोजर के द्वार खोल दिए गए. हालांकि, द्वार खुलने के बाद भी बाघिन ने तुरंत बाहर निकलने की जल्दबाजी नहीं दिखाई, बल्कि पूरी सतर्कता और आत्मविश्वास के साथ अपने अनुकूल समय का इंतजार किया. जाट ने बताया कि 28 दिसंबर की अल सुबह 3 बजकर 36 मिनट पर टाइग्रेस PN-224 स्वयं एनक्लोजर से बाहर निकली और रामगढ़ विषधारी के घने जंगल में प्रवेश कर गई. यह व्यवहार बाघिन के सामान्य, स्वस्थ और आत्मनिर्भर स्वभाव को दर्शाता है.

बूंदी डीएफओ अरुण कुमार डी ने बताया कि इस पूरी रिलीज प्रक्रिया को वरिष्ठ वन अधिकारियों की मौजूदगी में अंजाम दिया गया. इसमें विशेषज्ञ पशु चिकित्सकों, फील्ड बायोलॉजिस्ट और प्रशिक्षित फ्रंटलाइन स्टाफ की टीमों ने दिन-रात निगरानी रखी. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) की ओर से निर्धारित दिशा-निर्देशों और प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करते हुए यह कार्य संपन्न किया गया, ताकि किसी भी स्तर पर जोखिम की संभावना न रहे. रिलीज के बाद भी टाइग्रेस PN-224 की सुरक्षा और सफल पुनर्वास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है. वन विभाग की ओर से रेडियो-टेलीमेट्री कॉलर के माध्यम से उसकी गतिविधियों पर 24×7 निगरानी रखी जाएगी. इसके साथ ही फील्ड ट्रैकिंग, पैरों के निशानों की निगरानी और गहन सर्विलांस के जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बाघिन अपने प्राकृतिक आवास में सहज रूप से स्थापित हो सके और मानव-वन्यजीव संघर्ष की कोई स्थिति उत्पन्न न हो.

डीएफओ ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण ढांचे के तहत टाइग्रेस PN-224 के सफल पुनर्वास और भविष्य में उसके सुरक्षित विचरण के लिए सभी आवश्यक संसाधन और विशेषज्ञ सहायता उपलब्ध कराई जाएगी. यह प्रयास राजस्थान को बाघ संरक्षण के मानचित्र पर और अधिक सशक्त रूप से स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है. रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में बाघों की दीर्घकालिक स्थापना के लिए यह कदम बेहद अहम है. इससे न केवल इस क्षेत्र की जैव विविधता को मजबूती मिलेगी, बल्कि पूरे पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन भी बेहतर होगा.

खोजेंगी नई टेरेटरी : बूंदी के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में अब से 8 बाघ, बाघिन व शावक हो गए हैं, जिनमें 5 फीमेल, 2 मेल व एक मेल शावक शामिल है. पेंच टाइगर से लाई गई बाघिन भी अपने लिए नई टेरिटरी खोजेगी, जबकि पहले से मौजूद तीन फीमेल टाइग्रेस और दो मेल बाघों ने अपनी टेरिटरी बना ली है. टेरिटरी की फाइट के लिए हुई लड़ाई में आरवीटी 4 बाघ की मौत भी हो गई थी. इस आरवीटीआर-4 को सरिस्का से लाकर छोड़ा गया था. इसकी फाइट स्थानीय बाघ आरवीटीआर-1 से हुई थी.

