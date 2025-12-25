ETV Bharat / state

RVTR में बाघिन PN-224 ने किया पहला शिकार, CCF बोले- अच्छे स्वास्थ्य का मजबूत प्रमाण

रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में बाघिन की मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है.

रामगढ़ विषधारी में बाघिन
रामगढ़ विषधारी में बाघिन (सौजन्य : रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, बूंदी)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 25, 2025 at 1:18 PM IST

Updated : December 25, 2025 at 2:20 PM IST

बूंदी : अंतर-राज्यीय बाघ स्थानांतरण कार्यक्रम के तहत बूंदी रामगढ़ टाइगर रिजर्व में लाई गई बाघिन PN-224 ने नए जंगल में खुद को स्थापित कर लिया है. सॉफ्ट रिलीज एनक्लोजर में छोड़े जाने के बाद बाघिन पूरी तरह स्वस्थ है. उसने एनक्लोजर में शिकार भी किया है. बाघिन की लगातार की जा रही मॉनिटरिंग से उसके स्वस्थ और फुर्तीली होने के संकेत मिले हैं.

सीसीएफ सुगनाराम जाट ने बताया कि बाघिन यहां लाए जाने के बाद से शांत व्यवहार कर रही है और उसने शिकार कर अच्छे स्वास्थ्य का मजबूत प्रमाण दे दिया है. बाघिन PN-224 का व्यवहार शुरुआती दिनों में बेहद संतुलित और सकारात्मक रहा था. विशेषज्ञों की ओर से किए गए पोस्ट-रिलीज अवलोकनों में सामने आया है कि वह एनक्लोजर के भीतर लगातार सक्रिय है. नए आवास में उसका सहज रूप से ढल जाना इस बात का संकेत है कि रामगढ़ विषधारी का पारिस्थितिकी तंत्र बाघों के लिए अनुकूल साबित हो रहा है. जाट ने बताया कि PN-224 ने अपने पहले ही चरण में कई चुनौतियों को पार करते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि वह पूरी तरह सक्षम और फिट है. वह इसे उसके आत्मविश्वास और अच्छे स्वास्थ्य का मजबूत प्रमाण मान रहे हैं.

बाघिन की सुरक्षा और निगरानी में 24 घंटे टीम तैनात : उन्होंने यह भी बताया कि बाघिन की सुरक्षा और निगरानी के लिए 24 घंटे विशेष व्यवस्था की गई है. पशु चिकित्सकों, फील्ड बायोलॉजिस्ट और प्रशिक्षित वन कर्मियों की एक टीम NTCA के दिशा-निर्देशों के अनुसार हर गतिविधि पर नजर रख रही है. बाघिन का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, व्यवहार और मूवमेंट मॉनिटरिंग के जरिए यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि बाघिन पूरी तरह सुरक्षित और तनावमुक्त रहे.

रामगढ़ के भविष्य की मजबूत नींव है बाघिन : उन्होंने बताया कि रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के लिए यह स्थानांतरण केवल एक बाघिन का आगमन नहीं, बल्कि भविष्य की मजबूत नींव है. लंबे समय से इस क्षेत्र में बाघों की स्थायी उपस्थिति को लेकर प्रयास किए जा रहे थे. अब बाघिन PN-224 की सफल अनुकूलन प्रक्रिया से न केवल यहां बाघों की संख्या बढ़ेगी, बल्कि आनुवंशिक विविधता भी मजबूत होगी, जो किसी भी स्वस्थ वन्यजीव आबादी के लिए आवश्यक है. रामगढ़ टाइगर रिजर्व के संस्थापक सदस्य त्रिभवन सिंह हाड़ा ने बताया कि यह अंतर-राज्यीय सहयोग राष्ट्रीय स्तर पर बाघ संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम है. इससे न केवल राजस्थान के जंगलों को नई पहचान मिलेगी, बल्कि देशभर में बाघों के संरक्षण और विस्तार के प्रयासों को भी बल मिलेगा.

दो दिन से भीम बुर्ज पर बाघिन आरवीटी-8 का मूवमेंट : पिछले दिनों एनक्लोजर से जंगल में छोड़ी गई बाघिन आरवीटी 8 का पिछले दो दिनों से शहर के आस पास मूवमेंट बना हुआ है. बाघिन बुधवार शाम से गुरुवार दोपहर तक तारागढ़ की पहाड़ी स्थित भीम बुर्ज पर डेरा डाले बैठी है. रामगढ़ टाइगर रिजर्व के बूंदी रेंजर सुमित कनौजिया ने बताया कि पिछले दो दिनों से बाघिन का शहर की पहाड़ी वाले हिस्से में मूवमेंट बना हुआ है. बाघिन के लगातार मूवमेंट को देखते हुए सूरज छतरी, डोबरा महादेव और चामुंडा माता मंदिर वाले मार्ग को बंद किया हुआ है. लोगों की आवाजाही पूरी तरह बंद है. सुरक्षा की दृष्टि से स्टाफ की तैनाती की गई है.

संपादक की पसंद

