जलेश्वर पेंड्रा मार्ग पर बाघिन का मूवमेंट, वन अमला अलर्ट
अमरकंटक जलेश्वर क्षेत्र और आसपास के जंगलों में बीते तीन दिनों से बाघिन की मूवमेंट देखे जाने की चर्चा है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : February 6, 2026 at 1:30 PM IST
गौरेला पेंड्रा मरवाही: अमरकंटक जलेश्वर पेंड्रा मुख्य मार्ग पर मादा बाघिन की मौजूदगी से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है. अमरकंटक से पेंड्रा लौट रहे पेंड्रा निवासी शिक्षक दंपति ने जलेश्वर से घाट उतरते समय मार्ग पर सड़क पार करती बाघिन का वीडियो अपनी कार से बनाया है, जो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है.
सड़क पार करती दिखी बाघिन
बताया गया कि कार की हेडलाइट पड़ते ही बाघिन सड़क पार करने का प्रयास करती नजर आई. वीडियो में एक सियार भी आसपास घूमते और आवाज करते दिखाई दे रहा है. बाघिन जंगल की ओर जाना चाह रही थी, लेकिन सड़क किनारे वन विभाग द्वारा लगाए गए कांटेदार तार के कारण वह कुछ देर तक इधर-उधर घूमती रही. इसके बाद उसने छलांग लगाकर तार पार किया और जंगल की ओर चली गई. करीब दो मिनट के इस वीडियो में बाघिन की चहलकदमी साफ देखी जा सकती है.
तीन दिनों से दिख रही बाघिन
जानकारी के अनुसार, अमरकंटक–जलेश्वर क्षेत्र और आसपास के जंगलों में बीते तीन दिनों से बाघिन की मूवमेंट देखे जाने की चर्चा है, जिससे इस मार्ग से गुजरने वाले लोगों में सतर्कता बढ़ गई है. बता दें कि लगभग छह माह पहले इसी क्षेत्र में एक मादा बाघिन ने कई मवेशियों का शिकार किया था, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना था.
रात में यात्रा से बचने की अपील
वन विभाग के सूत्रों के अनुसार यह मादा बाघिन अचानकमार टाइगर रिजर्व (ATR) से भटककर इस क्षेत्र में पहुंची है. विभाग ने क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी है और लोगों से रात के समय अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की गई है.