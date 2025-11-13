ETV Bharat / state

गोरखपुर चिड़ियाघर में 16 साल की बाघिन मैलानी की मौत, बर्ड फ्लू की चपेट में आई थी, किडनी-लीवर खराब हो गए थे

गोरखपुर: किडनी और लीवर की समस्या से जूझ रही शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान गोरखपुर की 16 साल की बाघिन मैलानी की बुधवार को मौत हो गई. वर्ष 2021 में वह लखनऊ चिड़ियाघर से गोरखपुर चिड़ियाघर लाई गई थी. पोस्टमार्टम में उसके लिवर और किडनी खराब मिले हैं. करीब छह माह पहले वह बर्ड फ्लू की चपेट में आई थी. पशु अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था.





चार साल से चिड़ियाघर में रही: चिड़ियाघर के निदेशक डॉक्टर बी ब्रह्मा के मुताबिक बाघिन मैलानी वर्ष 2021 में लखनऊ से गोरखपुर चिड़ियाघर लाई गई थी. गोरखपुर चिड़ियाघर के शुभारंभ पर यहां पहली बाघिन के रूप में उसे लाया गया था. उसने करीब 4 साल इस चिड़ियाघर में गुजारे थे. हाल में ही वह बर्ड फ्लू से संक्रमित हुई थी. वह बीमार चल रही थी. इसके चलते उसका लीवर और किडनी खराब हो गई थी. अंत में उसकी मौत हो गई.



मैलानी को ये दिक्कतें थीं: चिड़ियाघर निदेशक ने बताया कि मैलानी को उम्र बढ़ने के कारण कई दिक्कतें हो गईं थीं. उसकी आंख की रोशनी भी कम हो गई थी. इस वजह से पशु अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया था. चिड़ियाघर के चिकित्सक और उपनिदेशक डॉक्टर योगेश प्रताप सिंह ने इस संबंध में बताया कि उसकी उम्र 16 वर्ष हो चुकी थी. रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई थी. चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू के संक्रमण के चपेट में वह आई थी.





पोस्टमार्टम में सामने आई ये वजह: संक्रमण के दुष्प्रभाव और बढ़ती उम्र की वजह से उसका पाचन तंत्र सही से काम नहीं कर रहा था. उसकी किडनी और लीवर खराब हो गया था. उसका इलाज कई पशु चिकित्सकों की देखरेख में चल रहा था. उन्होंने कहा कि मैलानी की मौत हो गई है. उसका पोस्टमार्टम कराया गया तो उसमें लीवर और किडनी खराब होने की पुष्टि हुई है.

