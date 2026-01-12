ETV Bharat / state

13 दिनों से रिसॉर्ट में आराम फरमा रही बाघिन, वन विभाग की लाख कोशिश के बाद भी जाने तैयार नहीं

सीधी के बघेला रिसॉर्ट क्षेत्र में 13 दिनों से मादा टाइगर की मौजूदगी, हाथियों से वन विभाग कर रहा भगाने का प्रयास, बाघिन

TIGRESS INSIDE BAGHELA RESORT SIDHI
13 दिनों से रिसॉर्ट में बाघिन और उसके शावक
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 12, 2026 at 2:21 PM IST

Updated : January 12, 2026 at 2:31 PM IST

सीधी : मध्य प्रदेश के सीधी से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. यहां एक बाघिन जंगल छोड़कर 13 दिनों से बघेला रिसॉर्ट में आराम फरमा रही है. रिसॉर्ट के क्षेत्र में बाघिन की लगातर मौजूदगी से आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है. हैरानी की बात ये है कि वन विभाग द्वारा हाथियों की मदद से बाघिन को भगाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वो जैसे जाने को तैयार ही नहीं है.

13 दिनों से रिसॉर्ट में बाघिन और उसके शावक

मामला मझौली थाना अंतर्गत ग्राम नेबुहा स्थित बघेला रिसॉर्ट का है. यहां जंगल से निकलकर आई बाघिन टी-40 आराम फरमा रही है. बाघिन अपने तीन शावकों के साथ लगातार 13 दिनों से रिसॉर्ट के क्षेत्र में घूम रही है. जनवरी की शुरुआत से बाघिन की मौजूदगी सामने आने के बाद से अब यहां से दिन में निकलने में भी लोग डर रहे हैं. ग्रामीणों के साथ-साथ रिसॉर्ट के कर्मचारी भी डर के साए में जी रहे हैं.

वन विभाग 24 घंटे कर रहा निगरानी, लोगों से सतर्क रहने की अपील

रिसॉर्ट संचालक ने खुद दी जानकारी

इस पूरे मामले की जानकारी बघेला रिसॉर्ट के संचालक संतोष सिंह ने खुद वन विभाग को दी थी. रिसॉर्ट संचालक संतोष सिंह ने बताया, '' बाघिन अपने शावकों के साथ रिसॉर्ट परिसर में मौजूद है. वह पार्किंग क्षेत्र और आसपास के खुले इलाकों में बार-बार नजर आ रही है. सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची हैं और लगातार निगरानी शुरू की गई है.''

वहीं शिकार कर पेट भर रही है बाघिन

स्थानीय लोगों के अनुसार बाघिन टी-40 ने रिसॉर्ट के आसपास एक गाय और एक भैंस का शिकार किया था. उनके अवशेष घटनास्थल के पास मिले हैं, जिससे ग्रामीणों में डर और अधिक बढ़ गया है. बघेला रिसॉर्ट का पिछला हिस्सा, पार्किंग जोन, स्विमिंग पूल के आसपास का क्षेत्र और खुला पार्क एरिया इन दिनों शावकों की चहलकदमी का मुख्य केंद्र बना हुआ है. विशेषकर रात के समय शावक बेखौफ होकर यहां दौड़ते और अठखेलियां करते दिखाई देते हैं.

Baghela Resort Sidhi tigress
हाथियों से टी-40 बाघिन को भगाने के प्रयास जारी

शाम होते ही पसर जाता है सन्नाटा

जनवरी की शुरुआत से यहां बाघिन की चहलकदमी है. वहीं, 5 जनवरी की रात 8:30 बजे रिसॉर्ट की पार्किंग में तीनों शावकों को खेलता देख कर्मचारियों के हाथ-पांव फूल गए. हालात इतने बिगड़ गए कि डर के मारे पर्यटकों ने भी यहां आना बंद कर दिया है और कर्मचारी भी शाम होते ही अपने घर लौट जाते हैं. बीते 13 दिनों से पूरा इलाका लगभग सन्नाटे में डूबा हुआ है.

tiger inside resort from 13 days
13 दिनों से रिसॉर्ट क्षेत्र में बाघिन का डेरा

वन विभाग 24 घंटे कर रहा निगरानी, लोगों से सतर्क रहने की अपील

वन विभाग ने स्थिति को गंभीर मानते हुए सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी है. वस्तुआ रेंज के रेंजर कैलास बामनिया ने बताया, '' टी-40 एक फीमेल टाइगर है और उसके तीन शावक हैं. क्षेत्र में 24 घंटे निगरानी की जा रही है और चार सदस्यों की विशेष टीम और गश्ती वाहन लगातार इलाके में तैनात हैं. अब वन विभाग ने हाथियों की मदद से बाघिन और उसके शावकों को जंगल की ओर भगाने का प्रयास शुरू कर दिया है, जिससे किसी भी तरह की जनहानि या नुकसान को रोका जा सके.''

वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे सतर्क रहें, अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत विभाग को दें. फिलहाल पूरे क्षेत्र में अलर्ट जारी है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है.

