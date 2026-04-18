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नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से खुशी की खबर : बाघिन भक्ति ने 2 शावकों को दिया जन्म

शावकों ने अपनी मां का दूध नहीं पिया, इस कारण उन्हें नियोनेटल केयर यूनिट में शिफ्ट किया गया.

Nahargarh Biological Park
नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 18, 2026 at 9:04 PM IST

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जयपुर: नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से खुशी की खबर सामने आई है. बाघिन भक्ति ने शनिवार को 2 शावकों को जन्म दिया. शावक स्वस्थ बताए जा रहे हैं. वन विभाग ने शावकों और बाघिन की मॉनिटरिंग बढ़ा दी है. बाघिन ने शावकों को दूध नहीं पिलाया, इसकी वजह से दोनों शावकों को मां से अलग करके तुरंत नाहरगढ़ जैविक उद्यान के पशु चिकित्सालय में संचालित नियोनेटल केयर यूनिट में शिफ्ट किया गया है. पशु चिकित्सकों की टीम शावकों की देखभाल कर रही है. नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के उपनिदेशक डॉ. अरविंद माथुर द्वारा शावकों को फीडिंग करवाई जा रही है. सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही है.

डीएफओ विजयपाल सिंह ने बताया कि पार्क में शनिवार को बाघिन भक्ति ने 2 शावकों को जन्म दिया. जन्म के काफी देर बाद तक बाघिन ने शावकों को दूध नहीं पिलाया, जिसके कारण पशु चिकित्सकीय बोर्ड के निर्णय के अनुसार दोनों शावकों को मां से अलग किया गया और उन्हें तुरंत नियोनेटल केयर यूनिट में शिफ्ट किया गया. पशु चिकित्सा दल ने शावकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया. शावकों की देखभाल के लिए तीन कर्मचारियों की विशेष ड्यूटी लगाई गई है, जो आठ-आठ घंटे की पारी में निरंतर देखभाल करेंगे.

पढ़ें: नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क : अब खुले में व्हाइट टाइगर भीम और गोल्डन स्कंधी के दीदार कर सकेंगे सैलानी

शावकों के जन्म से वन विभाग के अधिकारियों और वन्यजीव प्रेमियों में खुशी की लहर है. इससे पहले बाघिन रानी ने 3 शावकों को जन्म दिया था. वन्यजीवों की सफल ब्रीडिंग में नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क का नाम उभरता जा रहा है. वुल्फ के सफल प्रजनन में यह पार्क सबसे ऊपर है. पिछले दिनों भालू ने भी बच्चों को जन्म दिया था.

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TIGRESS GIVES BIRTH TO TWO CUBS
CUBS IN NEONATAL CARE UNIT
VETERINARY TEAM CARING CUBS
NAHARGARH BIOLOGICAL PARK

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