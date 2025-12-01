ETV Bharat / state

फीमेल टाइगर जया की भिलाई के मैत्री बाग में मौत

दुर्ग: भिलाई के मैत्री बाग में फीमेल टाइगर जया की मौत हो गई. सुबह जब मैत्री बाग के कर्मचारियों ने पार्क का गेट खोला तो टाइगर के बाड़े के पास सन्नाटा मिला. कर्मचारियों को अनहोनी की आशंका हुई. जिसके बाद कर्मचारियों ने बाड़े के भीतर झांका तो देखा कि फीमेल टाइगर की बॉडी जमीन पर पड़ी है. बॉडी में किसी भी तरह की कोई हरकत नहीं मिली. बॉडी पर मक्खियां भी बैठी थी जिसके बाद मैत्री बाग के कर्मचारियों ने अपने आला अफसरों की इसकी खबर दी.

मैत्री बाग में बाघिन की मौत

मैत्री बाग के अफसरों ने भी मौके पर आकर देखा तो पाया कि बाघिन जया की मौत हो चुकी है. बाघिन का आज पोस्टमार्टम किया जाएगा. पीएम रिपोर्ट आने के बाद ये साफ हो पाएगा कि बाघिन की मौत की वजह क्या है. मैत्री बाग के कर्मचारियों ने बताया है कि बाघिन को कल रात खाना दिया गया था. बाघिन बीमार थी या नहीं इस बात का पता भी पीएम रिपोर्ट के आधार पर हो पाएगा.

बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन में होती है गिनती

मैत्री बाग पर्यटकों का भिलाई में बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है. बड़ी संख्या में स्थानीय लोग यहां घूमने और पिकनिक मनाने आते हैं. मैत्री बाग में जानवरों को भी अच्छे से रखा जाता है. नए साल से पहले मैत्री बाग में बाघिन की मौत से स्थानीय पर्यटक भी दुखी हैं. दिसंबर से लेकर फरवरी तक बड़ी संख्या में पर्यटकों का यहां आना लगा रहता है.