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दुधवा टाइगर रिजर्व में बाघिन की मौत; जांच के लिए तीन सदस्यीय SIT का गठन

दुधवा में बीते दिनों इसी बाघिन की मौत हो गई थी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

बरेली स्थित भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान (IVRI) में कराए गए बाघिन के प्रारंभिक पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ था कि अत्यधिक उल्टियां होने के कारण बाघिन का पेट पूरी तरह खाली हो गया था. उसकी आंतों में गंभीर घाव बन गए, जिसके चलते उसकी मौत हो गई. हालांकि, मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि विस्तृत जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी.

मझगई वन रेंज के अंतर्गत रामपुर गांव में बीते 23 जून को मानव-वन्यजीव संघर्ष के बीच एक बाघिन को ट्रेंकुलाइज कर पकड़ा गया था. हालांकि, उसी दिन शाम को बाघिन की अचानक मौत हो गई थी. इस घटना ने वन विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए.

लखीमपुर खीरी: पिछले तीन माह के भीतर तीन बाघों की मौत ने दुधवा टाइगर रिजर्व और वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं. मझगई वन रेंज के रामपुर गांव से 23 जून 2026 को ट्रेंकुलाइज कर पकड़ी गई बाघिन की मौत के मामले में उत्तर प्रदेश शासन ने तीन सदस्यीय विशेष जांच टीम (SIT) गठित की है. एसआईटी टीम जल्द ही लखीमपुर खीरी पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर सकती है.

शासन ने गठित की SIT. (Photo Credit; ETV Bharat)

मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश शासन के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग, लखनऊ द्वारा कार्यालय पत्र संख्या 1298/81-4-2026 जारी करते हुए तीन सदस्यीय विशेष जांच समिति (SIT) का गठन किया गया है. एसआईटी के अध्यक्ष के रूप में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य योजना, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण) उत्तर प्रदेश, लखनऊ ललित कुमार वर्मा को जिम्मेदारी सौंपी गई है. समिति में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (परियोजना) ए.पी. सिन्हा तथा नवाब वाजिद अली शाह प्राणि उद्यान, लखनऊ के चिकित्सक डॉ. उत्कर्ष शुक्ला को सदस्य बनाया गया है.

गौरतलब है कि एसआईटी के अध्यक्ष ललित कुमार वर्मा पूर्व में दुधवा टाइगर रिजर्व में मुख्य वन संरक्षक के पद पर लखीमपुर खीरी में तैनात रह चुके हैं और दुधवा क्षेत्र की भौगोलिक एवं वन्यजीव परिस्थितियों से भलीभांति परिचित हैं.

बता दें कि साल 2026 में लखीमपुर खीरी में अब तक तीन बाघों की मौत हो चुकी है. पहली घटना दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर जोन स्थित गोला वन रेंज के इमलिया गांव में हुई थी. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) की वेबसाइट पर यह घटना 1 अप्रैल 2026 को दर्ज है. दूसरी घटना 5 मई 2026 को मझगई वन रेंज की नोनिया बीट स्थित महेंद्रनगर क्षेत्र में हुई, जहां एक बाघिन मृत मिली थी. तीसरी और सबसे चर्चित घटना 23 जून को रामपुर गांव में ट्रेंकुलाइज कर पकड़ी गई बाघिन की मौत की रही.

इन तीनों घटनाओं का विवरण राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) की आधिकारिक वेबसाइट पर दर्ज है. अब सभी की निगाहें एसआईटी जांच पर टिकी हैं, जिससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि रामपुर बाघिन की मौत प्राकृतिक परिस्थितियों का परिणाम थी या फिर कहीं न कहीं लापरवाही भी जिम्मेदार रही?

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