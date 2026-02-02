ETV Bharat / state

सरिस्का: टेरिटरी के संघर्ष में बाघिन की मौत, अब बाघों का कुनबा घटकर 49 हुआ

सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघों के कुनबे में बढ़ोतरी के चलते आए दिन टेरिटोरियल फाइट हो रही है.

Tigress dies in Sariska
सरिस्का टाइगर रिजर्व (ETV Bharat Alwar)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 2, 2026 at 7:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अलवर: सरिस्का टाइगर रिजर्व में सोमवार को टेरिटरी को लेकर हुए संघर्ष में बाघिन एसटी 28 की मौत हो गई. अब सरिस्का में बाघों का कुनबा घटकर 49 रह गया है. इसमें भी बाघिन 17 ही बची हैं. बाघों के बढ़ते कुनबे के चलते और सरिस्का के कोर एरिया में बसे गांवों का पूरी तरह विस्थापन नहीं हो पाने से बाघों के बीच टेरिटरी को लेकर आए दिन संघर्ष होता है.

सरिस्का के सीसीएफ एवं फील्ड डायरेक्टर संग्राम सिंह कटियार ने बताया कि बाघ परियोजना सरिस्का के अकबरपुर रेंज नाका पृथ्वीपुरा बीट डाबली के वन क्षेत्र में 2 फरवरी को बाघिन एसटी- 28 की मृत्यु टेरिटोरियल फाइट के कारण हुई है. घटना की सूचना मिलते ही वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, उप वन संरक्षक, पशु चिकित्सक दल और समस्त फील्ड स्टाफ मौके पर पहुंचे. बाद में बाघिन एसटी- 28 का पोस्टमार्टम 3 डॉक्टरों की टीम ने किया. उन्होंने बताया कि मौके पर जांच के दौरान बाघिन एसटी- 28 के सभी अंग पाए गए और कोई भी संदिग्ध साक्ष्य नहीं मिले हैं.

पढ़ें: सरिस्का टाइगर रिजर्व: युवा बाघों की टेरिटरी को लेकर बढ़ी चिंता, 'सांगा' की तलाश जारी

बाघिन का अंतिम संस्कार किया: उन्होंने बताया कि बाघिन एसटी- 28 का अंतिम संस्कार राजस्व, पुलिस एवं स्थानीय लोगों की मौजूदगी में एनटीसीए के निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार किया गया. सरिस्का में पिछले दो-तीन सालों से बाघों का कुनबा तेजी से बढ़ रहा था. पिछले दो साल में सरिस्का में 22 नए शावकों का जन्म होने से पहली बार कुनबा बढ़कर 50 तक पहुंच गया था. इसमें वर्ष 2024 में 13 और 2025 में 9 शावकों का जन्म हुआ.

एसटी- 14 से संघर्ष की आशंका: सरिस्का में बाघिन एसटी- 28 की मौत का कारण टेरिटरी का संघर्ष रहा, लेकिन इस बाघिन का संघर्ष किस टाइगर से हुई, यह अभी स्पष्ट नहीं हो सका है. आशंका जताई जा रही है कि सरिस्का के अकबरपुर रेंज में बाघिन एसटी 28 का संघर्ष बाघिन एसटी 14 से हुई और उसमें एसटी 28 की मौत हो गई.

TAGGED:

TERRITORIAL FIGHT IN SARISKA
SARISKA TIGER RESERVE ALWAR
TIGER CONSERVATION AUTHORITY
TIGRESS DIES IN SARISKA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.