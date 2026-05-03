अच्छी खबर : नाहरगढ़ में बाघिन चमेली ने दिया शावक को जन्म...
गुलाब और चमेली की मैटिंग जनवरी के प्रथम पखवाड़े में हुई थी. यह जोड़ा दो साल पहले महाराष्ट्र के गोरेवाड़ा से लाया गया था.
Published : May 3, 2026 at 9:35 PM IST
जयपुर: राजधानी जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से फिर खुशखबर आई है. बाघिन चमेली ने रविवार को एक शावक को जन्म दिया. शावक के जन्म से वन विभाग और वन्यजीव प्रेमियों में खुशी का माहौल है. वन विभाग ने शावक और बाघिन की मॉनिटरिंग बढ़ा दी है.
जयपुर चिड़ियाघर के उप वन संरक्षक ओमप्रकाश शर्मा ने बताया कि बाघ गुलाब और बाघिन चमेली को 6 अगस्त 2024 को गोरेवाड़ा से नाहरगढ़ पार्क लाया गया था. गुलाब और चमेली की मैटिंग जनवरी के प्रथम पखवाड़े में हुई थी. रविवार को बाघिन चमेली ने शावक को जन्म दिया. नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के उप निदेशक डॉ. अरविंद माथुर निगरानी रखे हैं. क्षेत्रीय वन अधिकारी शुभम शर्मा ने तीन कर्मचारियों को राउंड द क्लॉक बाघिन चमेली और शावक की 24 घंटे मॉनिटरिंग के लिए ड्यूटी लगाई है.
वन अधिकारियों और कर्मचारियों के अलावा सीसीटीवी कैमरे से भी शावक व बाघिन की निगरानी रखी जा रही है. चिकित्सक भी शावक पर नजर रखे हैं. शावक के जन्म की सूचना मिलते ही वन अधिकारी भी नाहरगढ़ पहुंचे. आने वाले दिनों में शावक पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनेगा.
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भक्ति ने बीते माह दिए थे दो शावकों को जन्म: बीते माह बाघिन भक्ति ने 2 शावकों को जन्म दिया था. शावक स्वस्थ हैं. वन विभाग शावकों और बाघिन की मॉनिटरिंग कर रहा है. बाघिन ने शावकों को दूध नहीं पिलाया. इस वजह से दोनों शावकों को मां से अलग करके तुरंत नाहरगढ़ जैविक उद्यान के पशु चिकित्सालय में संचालित नियो नेटल केयर यूनिट में शिफ्ट किया है.
पार्क के उप निदेशक डॉ. माथुर की देखरेख में शावकों को फीडिंग कराई जा रही है. सीसीटीवी कैमरे भी लगा रखे हैं. इससे पहले बाघिन रानी ने 3 शावकों को जन्म दिया था. वन्यजीवों की सफल ब्रीडिंग के मामले में नाहरगढ़ पार्क का नाम उभर रहा है. वुल्फ के सफल प्रजनन के मामले में भी नाहरगढ़ सबसे ऊपर है. पिछले दिनों भालू ने बच्चों को जन्म दिया था.
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