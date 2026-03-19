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ड्रोन से रखी जा रही थी नजर, फिर कैसे चली गई बाघिन की जान?

बेतिया के गौनाहा के पंडई नदी में एक बाघिन का शव मिलने से हड़कंप मच गया है. बाघिन की उम्र डेढ़ साल बतायी जा रही.

Tigress Death in Bettiah
बेतिया में बाघिन की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 19, 2026 at 6:08 PM IST

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बेतिया: वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से भटककर रिहायशी इलाके में पहुंची एक बाघिन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने वन विभाग के साथ-साथ पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है. गौनाहा के मंगूरहा वनक्षेत्र अंतर्गत पंडई नदी के किनारे इस बाघिन का शव मिलने के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं.

बाघिन का मिला शव: बताया जा रहा है कि यह करीब डेढ़ साल की मादा बाघिन थी. बीते एक सप्ताह से वीटीआर के जंगल से भटककर गौनाहा के सिसई और मनीटोला के बीच लगातार देखी जा रही थी. कई बार किसानों और ग्रामीणों ने इसे अपनी आंखों से देखा, जिससे इलाके में डर और दहशत का माहौल बना हुआ था.

बाघिन का मिला शव (ETV Bharat)

वन विभाग ड्रोन से रख रहा था नजर: स्थिति को गंभीरता से लेते हुए वन विभाग की टीम पहले भी मौके पर पहुंची थी और लगातार निगरानी कर रही थी. बीते मंगलवार को जब बाघिन दोबारा इलाके में नजर आई, तो रेस्क्यू के लिए विशेष टीम को तैनात किया गया और ड्रोन के जरिए उसकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी.

रेस्क्यू टीम को मिली लाश: इसी दौरान दोपहर बाद उसका लोकेशन पंडई नदी के आसपास मिला. वन विभाग की टीम जब रेस्क्यू के लिए मौके पर पहुंची, तो दृश्य देखकर सभी सन्न रह गए. नदी में बाघिन का शव उपलाता हुआ मिला.

Tigress Death in Bettiah
वन विभाग ड्रोन से रख रहा था नजर (ETV Bharat)

भूख के कारण मौत!: प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, बाघिन अपने परिवार से बिछड़कर जंगल से बाहर आ गई थी और लगातार उन्हें खोज रही थी. भटकते-भटकते वह रिहायशी इलाके तक पहुंच गई, जहां उसे पर्याप्त भोजन नहीं मिल सका. वनकर्मियों के मुताबिक, बाघिन का शरीर पूरी तरह हड्डी के ढांचे में तब्दील हो चुका था, जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि उसकी मौत भूख के कारण हुई है. घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी हरकत में आ गए.

"बाघिन का शव मंगूरहा वनक्षेत्र में बरामद किया गया है. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और विशेषज्ञों की टीम हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है."- गौरव ओझा, सीएफ

Tigress Death in Bettiah
वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (ETV Bharat)

उठे गंभीर सवाल: इस पूरी घटना ने एक बार फिर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. फिलहाल वन विभाग इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए जांच में जुटा हुआ है, लेकिन पंडई नदी में मिली इस बाघिन की मौत ने वन्यजीव संरक्षण की हकीकत पर एक गहरा सवालिया निशान जरूर खड़ा कर दिया है.

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