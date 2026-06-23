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चहलकदमी करती बाघिन कैमरे में कैद, उदंती-सीतानदी में बाघों की वापसी का शुरू हो सकता है सिलसिला

वन विभाग के अफसर का कहना है, शिकारियों पर नकेल कसने और 900 हेक्टेयर से अवैध कब्जा हटाने का फायदा दिखने लगा है.

Tigress captured on camera
बाघों की वापसी का शुरू हो सकता है सिलसिला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 23, 2026 at 8:28 AM IST

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धमतरी: गरियाबंद उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व से वन्यजीव संरक्षण को लेकर अच्छी खबर सामने आई है. हाल के दिनों में रिजर्व क्षेत्र में कैमरा ट्रैप, ग्रामीणों द्वारा बनाए गए वीडियो और तस्वीरों में एक बाघिन की मौजूदगी दर्ज की गई है. इस सुखद घटनाक्रम ने वन विभाग, वन्यजीव विशेषज्ञों और प्रकृति प्रेमियों के बीच नई उम्मीद जगा दी है कि उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व में बाघों की स्थायी वापसी की संभावनाएं मजबूत हो रही हैं.

चहलकदमी करती बाघिन कैमरे में कैद

उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व लंबे समय से बाघों की संख्या में कमी की चुनौती का सामना कर रहा है. ऐसे में किसी बाघिन की सक्रिय मौजूदगी केवल एक वन्यजीव के दिखाई देने की घटना नहीं, बल्कि पूरे पारिस्थितिक तंत्र के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है. वन्यजीव विशेषज्ञों का कहना है कि बाघ जैसे शिकारी की उपस्थिति किसी भी जंगल के स्वस्थ और संतुलित होने का प्रमाण है.

बाघों की वापसी का शुरू हो सकता है सिलसिला (ETV Bharat)

उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व के उप निदेशक का बयान

उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व के उप निदेशक वरुण जैन ने कहा, ''अभ्यारण्य क्षेत्र में दिखाई देने वाली बाघिन की उम्र लगभग 4 वर्ष आंकी गई है. यह बाघिन पिछले 11 दिनों के भीतर 3 अलग-अलग अवसरों पर ट्रैप कैमरे में कैद हुई है. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) के उपलब्ध डेटा में इस बाघिन का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है. यही कारण है कि इसे इस क्षेत्र की नई सदस्य माना जा रहा है.''

Tigress captured on camera
बाघों की वापसी का शुरू हो सकता है सिलसिला (ETV Bharat)

प्रारंभिक आंकलन के अनुसार यह बाघिन महाराष्ट्र के चंद्रपुर सीमावर्ती क्षेत्र से होते हुए उदंती-सीतानदी पहुंची हो सकती है. अबूझमाड़ क्षेत्र से भी इसके आने की संभावना है. बाघिन की लगातार मौजूदगी यह संकेत दे रही है कि उसने इस क्षेत्र को अपने संभावित आवास के रूप में चुनना शुरू कर दिया है. वर्ष 2018 के बाद यह पहला अवसर है जब उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व में किसी बाघिन की स्पष्ट मौजूदगी दर्ज की गई है. पिछले 8 वर्षों में यह दूसरी बार है जब क्षेत्र में बाघिन दिखाई दी है. इससे यह उम्मीद बढ़ी है कि आने वाले समय में यहां बाघों की संख्या में वृद्धि हो सकती है: वरुण जैन, उपनिदेशक (USTR)

900 हेक्टेयर से हटाए गए अवैध कब्जे

वरुण जैन ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में वन विभाग द्वारा संरक्षण और प्रबंधन को लेकर बड़े स्तर पर कार्य किए गए हैं. खासतौर पर पिछले दो वर्षों में अभ्यारण्य क्षेत्र में 900 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि से अवैध कब्जे हटाए गए हैं. इसके अलावा शिकारियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाकर कई मामलों में गिरफ्तारी की गई है. इन प्रयासों के कारण जंगल में वन्यजीवों के लिए अपेक्षाकृत सुरक्षित और अनुकूल वातावरण तैयार हुआ है.

वन विभाग द्वारा जल स्रोतों का विकास, घासभूमि सुधार, कैमरा ट्रैप निगरानी, एंटी-पोचिंग कैंपों की स्थापना तथा वन्यजीवों के सुरक्षित आवागमन के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. विभाग का मानना है कि इन संरक्षण कार्यों का सकारात्मक परिणाम अब दिखाई देने लगा है: वरुण जैन, उपनिदेशक (USTR)

वन्यजीव प्रेमियों में भी उत्साह का माहौल

वरुण जैन ने कहा कि बाघिन की मौजूदगी केवल एक वन्यजीव के लौटने की खबर नहीं है, बल्कि यह पूरे जंगल के पुनर्जीवन का संकेत है. यदि संरक्षण और निगरानी के प्रयास इसी तरह जारी रहे तो उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व भविष्य में फिर से बाघों के लिए महत्वपूर्ण आवास के रूप में स्थापित हो सकता है. बाघिन के वीडियो, तस्वीरों और कैमरा ट्रैप में लगातार दर्ज हो रही गतिविधियों ने वन विभाग के साथ-साथ स्थानीय लोगों और वन्यजीव प्रेमियों में भी उत्साह का माहौल है. अब सभी की नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में यह बाघिन क्षेत्र में स्थायी रूप से रहती है या फिर यहां बाघों की संख्या बढ़ने के और संकेत सामने आते हैं.

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