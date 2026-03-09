ETV Bharat / state

बांधवगढ़ से लाई गई बाघिन की हुई हार्ड रिलीज, बनी मुकुंदरा की MT-10

टाइग्रेस MT-10 ( PHOTO CREDIT- MHTR )

कोटा : इंटर स्टेट टाइगर रीलोकेशन प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान में दूसरी बाघिन मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से लाई गई थी. बीते महीने 27 फरवरी को इसे 700 किलोमीटर दूर का सफर कर कोटा शिफ्ट किया गया था. जिसे टीम 28 फरवरी को लेकर कोटा पहुंची थी. इस साढ़े तीन साल की बाघिन को एमटी-10 नाम दिया गया है, जिसे पहले एक हेक्टेयर के एंक्लोजर में रिलीज किया गया था. जिसके बाद हार्ड रिलीज के लिए एंक्लोजर का गेट खोल दिया गया है और वह रविवार देर रात एंक्लोजर से बाहर निकल गई है. झामरा वैली के इलाके में विचरण कर रही है. मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के चीफ वाइल्ड लाइफ वॉर्डन और फील्ड डायरेक्टर सुगनाराम जाट का कहना है कि बाघिन को झामरा वैली स्थित एक हेक्टेयर के सॉफ्ट रिलीज एनक्लोजर में छोड़ा था. ताकि वह नए टाइगर रिजर्व के वातावरण के अनुकूल ढल जाए. इसकी मॉनीटरिंग की जा रही थी, इसमें सामने आया था कि उसने 28 फरवरी को ही शाम 6 बजे पानी पिया और देर रात एक से 2 बजे के बीच में एंक्लोजर में शिकार भी किया था. इसे भी पढें: मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में लाया गया रणथंभौर से बाघ T-2408, सॉफ्ट एंक्लोजर में किया रिलीज