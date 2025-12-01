ETV Bharat / state

पीलीभीत टाइगर रिजर्व में रोमांचक नजारा, अचानक सड़क पर आए बाघिन और दो शावक, रुकी आवाजाही

करीब पांच मिनट तक सड़क पर चहलकदमी करता रहा बाघिन का परिवार, खटीमा मार्ग पर लगी वाहनों की कतार.

पीलीभीत टाइगर रिजर्व में रोमांचक नजारा
पीलीभीत टाइगर रिजर्व में रोमांचक नजारा (Photo credit: social media)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 1, 2025 at 8:06 AM IST

3 Min Read
पीलीभीत: उत्तर प्रदेश में बाघों की शरणस्थली पीलीभीत टाइगर रिजर्व (PTR) इन दिनों सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. रविवार को बड़ी संख्या में पर्यटक जंगल सफारी के लिए पहुंचे. इस दौरान खटीमा मार्ग पर लाल पुल के निकट अचानक एक बाघिन अपने दो शावकों के साथ सड़क पर आ गई, जिसने वहां मौजूद सभी पर्यटकों को रोमांचित कर दिया.

करीब पांच मिनट तक बाघिन और शावक सड़क पर ही चहलकदमी करते रहे, जिससे सफारी वाहनों के साथ-साथ अन्य राहगीरों के वाहन भी रुक गए और वहां लंबी कतार लग गई. सैलानियों ने इस पल को अपने कैमरे में कैद कर लिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.

पीलीभीत टाइगर रिजर्व में रोमांचक नजारा (Video credit: social media)

भारत के प्रमुख संरक्षित क्षेत्रों में से एक: बता दें कि, पीलीभीत टाइगर रिजर्व भारत के प्रमुख संरक्षित क्षेत्रों में से एक है, जो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत और शाहजहांपुर में फैला हुआ है. यह टाइगर रिजर्व लगभग 730 वर्ग किलोमीटर (73,024 हेक्टेयर) के विशाल क्षेत्र को कवर करता है और तराई आर्क लैंडस्केप का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है.

वन्य जीवन की विविधता: अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध यह रिजर्व 127 से अधिक पशु प्रजातियों, 326 पक्षी प्रजातियों और 2,100 से अधिक पुष्पीय पौधों का घर है. यहां बाघों के अलावा दलदली हिरण (बारहसिंगा), बंगाल फ्लोरिकन, हॉग हिरण, तेंदुआ और ऊदबिलाव जैसे कई लुप्तप्राय वन्यजीव पाए जाते हैं.

टाइगर रिजर्व की प्राकृतिक सुंदरता, जिसमें ऊंचे साल के वन, लंबी घास के मैदान और कई जल निकाय (जैसे चूका) शामिल हैं, इसे पर्यटकों के लिए एक स्वर्ग बनाते हैं. बाघों की संख्या को चार साल में दोगुना करने के लिए टाइगर रिजर्व को 2020 में अंतर्राष्ट्रीय TX2 पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, जिससे इसकी वैश्विक पहचान और भी बढ़ गई है. बाघों के लगातार दीदार होने से सैलानियों में उत्साह बना हुआ है, जो पीटीआर को देश के सबसे पसंदीदा वन्यजीव गंतव्यों में से एक बनाता है.

पीलीभीत टाइगर रिजर्व की डिप्टी डायरेक्टर मनीष सिंह ने वायरल वीडियो की पुष्टि की है. बताया कि यह वीडियो टाइगर रिजर्व का ही है. टाइगर रिजर्व में बाघिन अपने दो शावकों के साथ घूमती नजर आई है. यह वन्य जीव प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है. पीलीभीत टाइगर रिजर्व में अनुकूलित वातावरण में लगातार वन्यजीवों का कुनवा बढ़ रहा है।

