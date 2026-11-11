जंगल की सैर पर बाघिन के साथ निकले दो नन्हे शावक, VTR में नजारा देख रोमांचित हुए पर्यटक
Tigress and cubs in VTR: लंबे इंतजार के बाद शुरू हुई मांगूराहा जंगल सफारी, VTR सफारी में बाघिन का जलवा. रोमांचित हुए पर्यटक. रिपोर्ट-जितेन्द्र कुमार
Published : November 11, 2026 at 9:07 PM IST
पश्चिम चंपारण : वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (VTR) की मांगूराहा जंगल सफारी एक बार फिर पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन गया है. लंबे इंतजार के बाद शुरू हुए जंगल सफारी में पर्यटकों को ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसे वे शायद ही कभी भूल पाएंगे.
दो शावकों के साथ दिखी बाघिन
जंगल के बीच एक बाघिन अपने दो शावकों के साथ विचरण करती नजर आई. बाघिन और उसके दोनों शावकों को एक साथ देखकर पर्यटक रोमांचित हो उठे. दरअसल, बुधवार को जैसे ही मांगूराहा जंगल सफारी शुरू हुई, पर्यटकों को जंगल के प्राकृतिक वातावरण में वन्यजीवों के दीदार का मौका मिला.
रोमांचित हो गए पर्यटक
इसी दौरान बाघिन अपने दो शावकों के साथ दिखाई दी. अचानक सामने आए इस खूबसूरत नजारे ने सफारी का रोमांच कई गुना बढ़ा दिया. इस दौरान पटना से पहुंचे वैज्ञानिक डॉ. संजीव कुमार अपने परिवार के साथ जंगल सफारी का आनंद लेने पहुंचे थे. उनके साथ डॉ. शिवानो और निहारिका राज भी मौजूद रहीं.
यादगार बन गई सफारी
बाघिन को अपने दोनों शावकों के साथ देखकर सभी बेहद उत्साहित नजर आए. जंगल के बीच मां बाघिन और उसके दो नन्हे शावकों की मौजूदगी पर्यटकों के लिए किसी रोमांचक अनुभव से कम नहीं थी. लंबे समय से इस नजारे का इंतजार कर रहे पर्यटकों के लिए यह सफारी यादगार बन गई.
आप भी VTR का लुत्फ उठाएं
कुल मिलाकर, मांगूराहा जंगल सफारी में बाघिन और उसके दो शावकों का यह दीदार एक बार फिर बता रहा है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की जैव विविधता, प्राकृतिक सुंदरता और वन्यजीवों का संसार पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने की पूरी क्षमता रखता है. ऐसे में आप भी इसका लुत्फ उठा सकते हैं.
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