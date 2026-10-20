विजयादशमी आज: दिल्ली में दशहरे पर कड़ा पहरा, खुफिया विभाग से लेकर फायर सर्विस तक अलर्ट
आज विजयदशमी (दशहरा) पर्व के मद्देनजर राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था बेहद चाक-चौबंद की गई है.
Published : October 20, 2026 at 12:14 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में आज दशहरा पर्व के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी रहेगी. शहरभर में आयोजित रामलीलाओं में रावण, कुंभकरण व मेघनाद के पुतलों का दहन किया जाएगा. इस दौरान हजारों की संख्या में लोगों के रामलीला मैदानों में पहुंचने की संभावना है. खासतौर पर लालकिला, द्वारका, पंजाबी बाग, शाहदरा व मध्य दिल्ली के प्रमुख रामलीला आयोजनों में बड़ी भीड़ जुटने की उम्मीद है. भीड़ और वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा का बहुस्तरीय प्लान तैयार किया है. पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है, जबकि खुफिया एजेंसियां भी लगातार इनपुट जुटाकर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखेंगी.
दशहरा आयोजनों में इस बार कई बड़े वीआईपी के शामिल होने की संभावना है. प्रमुख रामलीला आयोजनों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत कई बड़े नेता पहुंच सकते हैं. इसके अलावा कुछ आयोजनों में फिल्मी सितारों और अन्य जानी-मानी हस्तियों के भी शामिल होने की संभावना है. वीआईपी कार्यक्रमों के मद्देनजर संबंधित इलाकों में सुरक्षा घेरा बढ़ाने के साथ ही प्रवेश व निकास के लिए अलग-अलग व्यवस्था की गई है.
लालकिले से द्वारका तक प्रमुख आयोजनों पर नजर
शहरे के बड़े आयोजनों में लालकिला क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण है. यहां कई प्रमुख रामलीला कमेटियों की ओर से रावण दहन का आयोजन किया जाएगा. नव श्री धार्मिक रामलीला, लव-कुश रामलीला और न्यू धार्मिक रामलीला कमेटी के आयोजनों में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है. इन स्थानों पर वीआईपी आगमन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ भीड़ नियंत्रण पर भी विशेष जोर रहेगा.
इंद्रप्रस्थ रामलीला कमेटी, आईपी एक्सटेंशन के आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने की संभावना है. वहीं श्री धार्मिक लीला कमेटी लालकिला के कार्यक्रम में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के शामिल होने की संभावना है. द्वारका सेक्टर-10 की श्री रामलीला सोसायटी के आयोजन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के पहुंचने की संभावना है. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी प्रमुख रामलीला आयोजनों में शामिल होकर रावण दहन कार्यक्रम में हिस्सा ले सकती हैं. इनके अतिरिक्त दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में होने वाले रामलीला व दशहरा आयोजनों में जनप्रतिनिधियों, नेताओं व फिल्मी कलाकारों के पहुंचने की संभावना है. ऐसे में पुलिस ने आयोजकों के साथ समन्वय कर प्रवेश द्वार, पार्किंग, निकासी मार्ग व भीड़ नियंत्रण के इंतजामों पर विशेष ध्यान दिया है.
पुलिस-अर्धसैनिक बलों ने संभाला सुरक्षा
रामलीला मैदानों में प्रवेश से पहले लोगों की जांच की जाएगी. संवेदनशील व अधिक भीड़ वाले स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है. अर्धसैनिक बलों की कंपनियां भी सुरक्षा में सहयोग दे रही हैं. मैदानों के आसपास ऊंची इमारतों व महत्वपूर्ण स्थानों से निगरानी के साथ-साथ सीसीटीवी कैमरों और अन्य तकनीकी माध्यमों का इस्तेमाल किया जाएगा. पुलिस की नजर सिर्फ रामलीला मैदानों पर ही नहीं बल्कि आसपास के बाजारों, पार्किंग क्षेत्रों, मेट्रो स्टेशनों व प्रमुख सड़कों पर भी रहेगी. भीड़ बढ़ने की स्थिति में ट्रैफिक को नियंत्रित करने व जरूरत पड़ने पर रूट डायवर्जन लागू करने की तैयारी भी की गई है.
आग से निपटने के लिए फायर सर्विस भी अलर्ट
दिल्ली फायर सर्विस के चीफ फायर ऑफिसर एके मलिक के मुताबिक दशहरा आयोजनों को देखते हुए सभी रामलीला कमेटियों को फायर सेफ्टी के निर्धारित मानकों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं. अस्थायी पंडाल और अन्य ढांचे तैयार करते समय संबंधित आईएस स्पेसिफिकेशन तथा फायर प्रिवेंशन व फायर प्रोटेक्शन के नियमों का पालन करने को कहा गया है.
एके मलिक के मुताबिक आज दोपहर करीब तीन बजे से दिल्ली के 10 प्रमुख दशहरा और रामलीला स्थलों पर दमकल की गाड़ियां स्टैंडबाय रहेंगी. इन प्रमुख स्थानों में लालकिला क्षेत्र के न्यू धार्मिक रामलीला कमेटी, माधव दास पार्क, नव श्री धार्मिक रामलीला, लालकिला और लव-कुश रामलीला, लालकिला शामिल हैं. इसके अलावा तुर्कमान गेट रामलीला मैदान, पंजाबी बाग टीटी पार्क, सीबीडी शाहदरा ग्राउंड, वजीरपुर स्थित मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रामलीला मैदान, शास्त्री पार्क मेला वाली रामलीला मैदान, गीता कॉलोनी रामलीला मैदान और द्वारका सेक्टर-10 रामलीला मैदान में भी फायर सर्विस की विशेष व्यवस्था रहेगी.
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