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विजयादशमी आज: दिल्ली में दशहरे पर कड़ा पहरा, खुफिया विभाग से लेकर फायर सर्विस तक अलर्ट

दिल्ली में दशहरे पर कड़ा पहरा ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में आज दशहरा पर्व के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी रहेगी. शहरभर में आयोजित रामलीलाओं में रावण, कुंभकरण व मेघनाद के पुतलों का दहन किया जाएगा. इस दौरान हजारों की संख्या में लोगों के रामलीला मैदानों में पहुंचने की संभावना है. खासतौर पर लालकिला, द्वारका, पंजाबी बाग, शाहदरा व मध्य दिल्ली के प्रमुख रामलीला आयोजनों में बड़ी भीड़ जुटने की उम्मीद है. भीड़ और वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा का बहुस्तरीय प्लान तैयार किया है. पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है, जबकि खुफिया एजेंसियां भी लगातार इनपुट जुटाकर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखेंगी.

दशहरा आयोजनों में इस बार कई बड़े वीआईपी के शामिल होने की संभावना है. प्रमुख रामलीला आयोजनों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत कई बड़े नेता पहुंच सकते हैं. इसके अलावा कुछ आयोजनों में फिल्मी सितारों और अन्य जानी-मानी हस्तियों के भी शामिल होने की संभावना है. वीआईपी कार्यक्रमों के मद्देनजर संबंधित इलाकों में सुरक्षा घेरा बढ़ाने के साथ ही प्रवेश व निकास के लिए अलग-अलग व्यवस्था की गई है.