ETV Bharat / state

बंगाल चुनाव को लेकर कटिहार बॉर्डर पर हाई अलर्ट, 11 जगहों पर विशेष चेकिंग.. सुरक्षा चाक-चौबंद

कटिहार बॉर्डर पर बंगाल चुनाव को लेकर कड़े सुरक्षा इंतजाम किये गये हैं. 11 जगहों पर विशेष चेकिंग, हर गाड़ी की हो रही तलाशी. पढ़ें-

SECURITY AT KATIHAR BORDER
बंगाल चुनाव को लेकर कटिहार में सुरक्षा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 23, 2026 at 12:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कटिहार: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान को लेकर बिहार के सीमावर्ती जिले कटिहार में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह सख्त कर दी गई है. बंगाल के कई जिले कटिहार से सटे होने के कारण जिला प्रशासन और पुलिस ने पूरे बॉर्डर इलाके में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है.

11 प्रमुख स्थानों पर विशेष मिरर चेकिंग अभियान: कटिहार जिले के कुल 11 प्रमुख स्थानों पर विशेष मिरर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. पुलिस और प्रशासन ने सीमावर्ती इलाकों में चौकसी बढ़ाते हुए बॉर्डर को लगभग सील कर दिया है. हर वाहन की डिक्की, सीट के नीचे, सामान और संदिग्ध वस्तुओं की जांच मिरर और आधुनिक उपकरणों से की जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि, हथियार, नकदी या आपत्तिजनक सामान की आवाजाही को रोका जा सके.

बंगाल चुनाव को लेकर कटिहार में सुरक्षा (ETV Bharat)

नशा तस्करों पर भी सख्ती: हाल के दिनों में बंगाल से सटे कटिहार जिले के कई बॉर्डरिंग थाना क्षेत्रों में नशा तस्करी के खिलाफ भी पुलिस लगातार अभियान चला रही है. पुलिस ने कई संदिग्ध लोगों पर नजर रखी है और सीमाई क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जा रही है. चुनाव के दौरान किसी भी तरह की अवैध गतिविधि को रोकने के लिए पुलिस लगातार गश्त कर रही है.

एसपी शिखर चौधरी का बयान: बंगाल चुनाव को लेकर कटिहार पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी ने जानकारी देते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव संपन्न कराने के लिए बिहार के कटिहार जिला पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है. सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है. उन्होंने कहा कि बंगाल से आने-जाने वाले वाहनों की नियमित जांच की जा रही है तथा अंतरराज्यीय समन्वय के तहत दोनों राज्यों की पुलिस लगातार संपर्क में है.

"पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव संपन्न कराने के लिए बिहार के कटिहार जिला पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है. सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है."-शिखर चौधरी, पुलिस अधीक्षक, कटिहार

SECURITY AT KATIHAR BORDER
11 जगहों पर विशेष चेकिंग (ETV Bharat)

आम लोगों से सहयोग की अपील: पुलिस प्रशासन ने सीमावर्ती इलाकों के लोगों से अपील की है कि जांच अभियान में सहयोग करें और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें. स्थानीय निवासियों को आश्वासन दिया गया है कि यह व्यवस्था केवल चुनाव की शांति बनाए रखने के लिए है और आम जनजीवन पर न्यूनतम असर पड़ेगा.

बॉर्डर सीलिंग से शांति व्यवस्था सुनिश्चित: बंगाल चुनाव से पहले कटिहार बॉर्डर पर सुरक्षा के ऐसे कड़े इंतजाम यह साफ संकेत दे रहे हैं कि प्रशासन किसी भी कीमत पर शांति व्यवस्था से समझौता नहीं करेगा. अंतरराज्यीय सीमा पर बढ़ी हुई सतर्कता न केवल अवैध हथियारों और नकदी की तस्करी को रोकने में मदद करेगी, बल्कि बूथ कैप्चरिंग या अन्य चुनावी गड़बड़ियों को भी प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने में सहायक सिद्ध होगी.

SECURITY AT KATIHAR BORDER
हर गाड़ी की तलाशी (ETV Bharat)

चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखने में बिहार पुलिस की भूमिका: कटिहार जिले की यह सक्रिय भूमिका पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने में बिहार पुलिस की अहम जिम्मेदारी को दिखा रहा है. दोनों राज्यों के बीच बेहतर समन्वय और सख्त निगरानी से सीमावर्ती क्षेत्रों में किसी भी अप्रिय घटना को टाला जा सकेगा.

ये भी पढ़ें-

SPG या शॉपकीपर..कौन है पीएम मोदी को झालमुड़ी खिलाने वाला? 24 घंटे में ही बदल गई किस्मत

बंगाल विधानसभा चुनाव में 23 प्रतिशत प्रत्याशी आपराधिक मामले वाले: एडीआर की रिपोर्ट

TAGGED:

WEST BENGAL ELECTION 2026
WEST BENGAL VOTING
SECURITY AT KATIHAR BORDER
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव
SECURITY AT KATIHAR BORDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.