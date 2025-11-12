ETV Bharat / state

दिल्ली धमाके के बाद देवघर में भी बढ़ी सतर्कता, रेलवे पुलिस की संदिग्धों पर पैनी नजर

दिल्ली में बम ब्लास्ट के बाद देवघर रेलवे स्टेशन पर सख्ती कर दी गई है. तैनात पुलिस हर शख्स पर पैनी नजर रखे हुए हैं.

Security beefed up at Deoghar railway station
देवघर रेलवे स्टेशन पर बढ़ाई गई सुरक्षा (Etv bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 12, 2025 at 9:02 PM IST

देवघर: बीते सोमवार को दिल्ली बम धमाके के बाद धार्मिक राजधानी कहे जाने वाली देवघर में भी विशेष चौकसी बरती जा रही है. सुरक्षा एजेंसियां सतर्क मोड पर हैं. रेलवे स्टेशन समेत शहर के प्रमुख स्थानों पर निगरानी और चेकिंग बढ़ा दी गई है.

देवघर स्टेशन पर यात्रियों से लेकर स्टेशन मास्टर तक सभी सुरक्षा को लेकर सजग दिखे. देवघर स्टेशन के साथ-साथ, जसीडीह स्टेशन, मधुपुर स्टेशन पर भी सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए गए हैं. आने जाने वाले हर नागरिकों पर रेलवे प्रबंधन और प्रशासन की नजर बनी हुई है.

जानकारी देते संवाददाता हितेश (Etv bharat)

सुरक्षा से यात्री संतुष्ट

देवघर, जसीडीह और मधुपुर में आने वाले यात्रियों ने बताया कि जिस तरह से आतंकवादियों की गतिविधि बढ़ी है, इससे कहीं ना कहीं मन में डर बना रहता है लेकिन जिस तरह से देवघर प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था देखी जा रही है, इससे यात्री राहत की सांस ले रहे हैं. यात्रियों ने बताया कि दिल्ली की घटना के बाद यहां जांच और सतर्कता पहले से अधिक दिखाई दे रही है, लोगों में भरोसा और सुरक्षा की भावना बनी हुई है.

आने जाने वालों पर पैनी निगाहें

सुरक्षा में तैनात देवघर स्टेशन के स्टेशन मास्टर दिनकर झा, मधुपुर स्टेशन के मास्टर रविशेखर और जसीडीह स्टेशन के मास्टर शैलेश शंकर और आरपीएफ के इंचार्ज शिव शंकर सिंह ने बताया कि सभी स्टेशनों पर रेलवे ट्रैक की निगरानी की जाती है. इसके अलावा स्टेशन पर लगे सभी सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखा जाता है.

जारी है लगातार पेट्रोलिंग

वहीं स्थानीय प्रशासन ने भी सभी चौक-चौराहों और स्टेशन क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं. सुरक्षा बलों की पेट्रोलिंग लगातार जारी है ताकि किसी भी तरह की अफवाह या आशंका को तुरंत रोका जा सके. दिल्ली में धमाके के बाद भले देवघर में स्थिति पूरी तरह सामान्य है लेकिन जिला प्रशासन ने सतर्कता बढ़ाकर यह संदेश दे दिया है कि सुरक्षा के मामले में कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी.

बता दें कि देवघर और जसीडीह में हर दिन सैकड़ों ट्रेनों का परिचालन होता है और पूरे देश से यहां पर द्वादश ज्योतिर्लिंग बैद्यनाथ धाम का दर्शन करने के लिए लोग पहुंचते हैं.

