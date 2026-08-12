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सीएम आवास के आसपास बढ़ाई गई सुरक्षा, कांके रोड पर बैरिकेडिंग के साथ-साथ कई रास्ते बंद

छात्र आंदोलन को देखते हुए रांची में सीएम आवास के आसपास सुरक्षा बढ़ाई गई है.

Security around CM residence
सीएम आवास के आसपास बढ़ाई गई सुरक्षा (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 12, 2026 at 9:48 PM IST

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रांची: संभावित सीएम आवास के घेराव को लेकर राजधानी रांची में पुलिस और जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा को लेकर कांके रोड और उसके आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. पुलिस ने मुख्यमंत्री आवास की ओर जाने वाली सड़कों पर बैरिकेडिंग शुरू कर दी है.

CM आवास के आसपास घेराबंदी

ऐसी आशंका जताई जा रही है कि आंदोलन कर रहे छात्र सीएम आवास का घेराव कर सकते हैं. हालांकि यह तय नहीं है, लेकिन एहतियातन सीएम आवास के आसपास के इलाके को सुरक्षा घेरे में लिया जा रहा है. कांके रोड स्थित हॉटलिप्स चौक से राम मंदिर चौक के बीच बैरिकेडिंग की जा रही है. इसके अलावा सूचना भवन से एटीआई की ओर जाने वाली सड़क को पूरी तरह बंद कर दिया गया है. मुख्यमंत्री आवास की तरफ जाने वाले दूसरे रास्तों पर भी पुलिस की तैनाती बढ़ाते हुए बैरिकेडिंग की गई है.

एहतियातन बढ़ाई गई सुरक्षा

रांची पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि प्रशासन की ओर से एहतियात के तौर पर यह भी तैयारी की जा रही है यदि प्रदर्शनकारियों की भीड़ बढ़ती है तो कांके रोड से रातू रोड जाने वाली सड़क को भी पूरी तरह बंद किया जा सकता है. ऐसे में इस मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है हालांकि, राम मंदिर चौक से सिद्धू-कान्हू पार्क होते हुए रेडियम रोड की ओर आवागमन फिलहाल संभव रहेगा.

स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं पुलिस अधिकारी

पुलिस-प्रशासन की कोशिश है कि संभावित प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित न हो और किसी भी स्थिति में प्रदर्शनकारी प्रतिबंधित क्षेत्र तक नहीं पहुंच सके. इसे लेकर मुख्यमंत्री आवास के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है. बैरिकेडिंग के साथ-साथ पुलिस अधिकारी लगातार इलाके की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. संभावित भीड़ और प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन किसी भी स्थिति से निपटने की तैयारी में है.

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रांची में छात्रों का आंदोलन जारी
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