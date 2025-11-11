ETV Bharat / state

दिल्ली धमाके के बाद हाई अलर्ट पर रांची एयरपोर्ट, विशेष सुरक्षा बैठक में उठाए गए कई नए कदम

दिल्ली में बम धमाके के बाद रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर सुरक्षा को लेकर एयरपोर्ट स्पेशल सिक्योरिटी कमेटी ने बैठक की.

SECURITY AT BIRSA MUNDA AIRPORT
एयरपोर्ट स्पेशल सिक्योरिटी कमिटी की विशेष बैठक (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 11, 2025 at 8:54 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: दिल्ली में हुए हालिया बम धमाके के बाद देशभर के हवाई अड्डों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. इसी कड़ी में रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में एयरपोर्ट स्पेशल सिक्योरिटी कमेटी (APSC) की एक विशेष बैठक आयोजित की गई. बैठक ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (BCAS) के निर्देश पर बुलाई गई थी. इसकी अध्यक्षता एयरपोर्ट डायरेक्टर विनोद कुमार ने की. बैठक में CISF, राज्य पुलिस, एयरलाइंस प्रतिनिधि और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी मौजूद रहे.

बैठक में एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा

बैठक में हालिया धमाके को देखते हुए एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की गई. यात्रियों की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए कई नए कदम उठाने पर सहमति बनी है. एयरपोर्ट डायरेक्टर ने सभी एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय और त्वरित सूचना साझा करने पर जोर दिया ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जा सके.

एयरपोर्ट पर लागू की जाएगी सेकेंडरी लैडर पॉइंट चेक व्यवस्था

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अब एयरपोर्ट पर सेकेंडरी लैडर पॉइंट चेक (SLPC) व्यवस्था लागू की जाएगी. इसके तहत यात्रियों और उनके हैंड बैग की एक अतिरिक्त जांच विमान में सवार होने से पहले की जाएगी. यह व्यवस्था सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने और किसी भी संभावित खतरे को रोकने के उद्देश्य से की जा रही है.

तेज होगी जांच प्रक्रिया

इसके साथ ही एयरपोर्ट परिसर में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती बढ़ाने, CCTV निगरानी को और मजबूत करने तथा आधुनिक उपकरणों से जांच प्रणाली को लैस करने का भी निर्णय लिया गया है. CISF कमांडेंट ने बताया कि यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा दोनों का ध्यान रखते हुए जांच प्रक्रिया को तेज लेकिन व्यवस्थित बनाया जाएगा.

एयरलाइंस, CISF और पुलिस के बीच नियमित समन्वय बैठक पर सहमति

बैठक में यह भी तय हुआ है कि एयरलाइंस, CISF और पुलिस के बीच नियमित समन्वय बैठक आयोजित होगी ताकि किसी भी प्रकार की सुरक्षा चूक न हो. हवाई अड्डे के एंट्री गेट से लेकर बोर्डिंग गेट तक निगरानी बढ़ाने और सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल्स का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए.

देशभर में सुरक्षा अलर्ट जारी है, इसलिए बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है. यात्रियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और BCAS के दिशा-निर्देशों के अनुरूप सभी एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं: विनोद कुमार, डायरेक्टर, एयरपोर्ट

बैठक के अंत में सभी सुरक्षा एजेंसियों ने सहयोग और सतर्कता बनाए रखने का संकल्प लिया है ताकि रांची एयरपोर्ट को देश के सबसे सुरक्षित हवाई अड्डों में शामिल किया जा सके.

ये भी पढ़ें- नए साल के मौके पर उत्पाद विभाग की कड़ी निगरानी, देवघर से सटे बॉर्डर इलाकों में बढ़ाई गई सुरक्षा

दुर्गा पूजा में सुरक्षा व्यवस्था, आईजी रांची ने अधिकारियों के साथ किया मंथन

दिल्ली ब्लास्ट के बाद रेलवे ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई, प्रमुख स्टेशनों पर हाई अलर्ट

TAGGED:

बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर सुरक्षा
ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी
एयरपोर्ट सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा
SECURITY AT BIRSA MUNDA AIRPORT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

झारखंड के 25 साल: शिक्षा व्यवस्था में क्या हुआ बदलाव, आगे कैसे होगा सुधार?

झारखंड के 25 साल: धोनी से सलीमा तक, कितनी बदली खेल की तस्वीर

झारखंड में 'लाल' अध्याय के 25 साल, अब हटने को है आतंक का काला साया!

झारखंड के 25 साल: कृषि, डेयरी और फिशरीज के क्षेत्र में राज्य ने की खूब तरक्की, पर बेहतर सिंचाई व्यवस्था की जरूरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.