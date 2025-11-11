ETV Bharat / state

दिल्ली धमाके के बाद हाई अलर्ट पर रांची एयरपोर्ट, विशेष सुरक्षा बैठक में उठाए गए कई नए कदम

रांची: दिल्ली में हुए हालिया बम धमाके के बाद देशभर के हवाई अड्डों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. इसी कड़ी में रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में एयरपोर्ट स्पेशल सिक्योरिटी कमेटी (APSC) की एक विशेष बैठक आयोजित की गई. बैठक ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (BCAS) के निर्देश पर बुलाई गई थी. इसकी अध्यक्षता एयरपोर्ट डायरेक्टर विनोद कुमार ने की. बैठक में CISF, राज्य पुलिस, एयरलाइंस प्रतिनिधि और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी मौजूद रहे.

बैठक में एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा

बैठक में हालिया धमाके को देखते हुए एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की गई. यात्रियों की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए कई नए कदम उठाने पर सहमति बनी है. एयरपोर्ट डायरेक्टर ने सभी एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय और त्वरित सूचना साझा करने पर जोर दिया ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जा सके.

एयरपोर्ट पर लागू की जाएगी सेकेंडरी लैडर पॉइंट चेक व्यवस्था

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अब एयरपोर्ट पर सेकेंडरी लैडर पॉइंट चेक (SLPC) व्यवस्था लागू की जाएगी. इसके तहत यात्रियों और उनके हैंड बैग की एक अतिरिक्त जांच विमान में सवार होने से पहले की जाएगी. यह व्यवस्था सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने और किसी भी संभावित खतरे को रोकने के उद्देश्य से की जा रही है.

तेज होगी जांच प्रक्रिया

इसके साथ ही एयरपोर्ट परिसर में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती बढ़ाने, CCTV निगरानी को और मजबूत करने तथा आधुनिक उपकरणों से जांच प्रणाली को लैस करने का भी निर्णय लिया गया है. CISF कमांडेंट ने बताया कि यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा दोनों का ध्यान रखते हुए जांच प्रक्रिया को तेज लेकिन व्यवस्थित बनाया जाएगा.