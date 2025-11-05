ETV Bharat / state

मतदान को लेकर तैयार है बिहार, लखीसराय में जानें कैसी है तैयारी

लखीसराय: लखीसराय में 6 नंवबर को होने वाली बिहार विधानसभा चुनाव वोटिंग को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है. निर्वाचन सह जिला अधिकारी मिथिलेश कुमार मिश्र की निगरानी में कड़ी सुरक्षा और शांति पूर्ण मतदान को लेकर अलर्ट जारी है.

वोटिंग की तैयारी पूरी: गुरुवार को मतदान को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है. लखीसराय विधानसभा में 13 और सूर्यगढ़ा विधानसभा में 8 उम्मीदवारों की जहां नींद उड़ी हुई है. वहीं चुनाव अधिकारी वोटिंग की व्यवस्था को लेकर पूरी तरह अलर्ट पर है.

ईवीएम, कागजात, बैलेट पेपर डिस्पैच : लखीसराय निर्वाचन सह जिला अधिकारी मिथिलेश कुमार मिश्र के द्वारा दोनो विधानसभा में सेक्टर पदाधिकारी, मतदान कराने वाली कर्मी, ईवीएम ले जाने वाले कर्मीयों को गांधी मैदान से वाहन कोषांग से वाहन की और मतदान कराने के लिए बूथों पर ले जाने बाले ईवीएम, कागजात, बैलेट पेपर का डिस्पैच शुरू कर दिया है.

सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक वोटिंग : कल मतदान केन्द्र पर सेक्टर पदाधिकारी पीठासीन पदाधिकारी अपनी तैयारी आज ही रात को अपने अपने निर्धारित बूथों पर जाकर करेगें और कल सुवह सात बजे से लेकर शाम पांच बजे तक लखीसराय विधानसभा में मतदान केन्द्र पर वोट डाले जाएंगे.जबकि सूर्यगढ़ा विधानसभा में शहरी इलाका छोडकर नक्सल प्रभावित इलाकों में सुवह सात बजे से शाम 4 बजे तक ही कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान कराया जाएगा.

दोनो विधानसभा में वोटरों की संख्या 389624 : मतदान केन्द्र की संख्या की बात करें तो सूर्यगढ़ा विधानसभा 167 में 436 मतदान केन्द्र है और मतदाता की संख्या 355834 है. लखीसराय विधानसभा 168 में 904 मतदान केन्द्र बनाएं गए हैं जबकि मतदाता कुल 389624 है. दोनो विधानसभा में नये मतदाता जो नौजवान है उन मतदाता वोटरो की संख्या 15586 है. जबकि दिव्यांगो की संख्या वोटरो की 5946 है. सर्विस वोटर की संख्या 2671 है.