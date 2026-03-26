हजारीबाग में पुलिस बल के साथ जिला प्रशासन का फ्लैग मार्च, जुलूस मार्ग का किया निरीक्षण
हजारीबाग में रामनवमी को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. इसके लिए लगातार कई दिनों से फ्लैग मार्च निकाले गए.
Published : March 26, 2026 at 11:14 AM IST
हजारीबागः रामनवमी के लिए जिले में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है. पुलिस ने इसके लिए एक सुरक्षा कवच तैयार किया है. एक सप्ताह के भीतर हजारीबाग जिला प्रशासन ने सातवीं बार फ्लैग मार्च कर लोगों को यह संदेश दिया है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. आम जनता निर्भीक होकर पर्व मनाए और कानून का पालन करे.
सुरक्षा के कड़े इंतजाम
हजारीबाग में राम नवमी का त्योहार बहुत खास होता है और जब सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रहती है तो पर्व की सुंदरता और भी अधिक बढ़ जाती है. हजारीबाग की रामनवमी ऐतिहासिक है. इस पर्व में लाखों राम भक्त सड़कों पर उतरते हैं. जिसमें प्रशासन सुरक्षा के कड़े इंतजाम करता है.
कानून तोड़ने वालें के खिलाफ कार्रवाई होगी
हजारीबाग जिला प्रशासन ने पिछले एक सप्ताह में सातवीं बार फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को संदेश दिया है कि सुरक्षा का व्यापक इंतजाम किया जा रहा है. वैसे व्यक्ति जो कानून तोड़ेंगे उनके खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करेगी.
उत्साह उमंग के साथ रामनवमी पर्व मनाएः सदर एसडीओ
हजारीबाग सदर एसडीओ आदित्य पांडे ने कहा कि यह फ्लैग मार्च का एकमात्र उद्देश्य है कि लोगों को संदेश देना और असामाजिक लोगों को चेतावनी देना कि अगर उपद्रव किया तो खैर नहीं है. उन्होंने कहा कि रामनवमी को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है. हर एक चौक चौराहे पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया जा रहा है. जुलूस के साथ पुलिस बल भी मौजूद रहेगा. उन्होंने कहा कि रामभक्त उत्साह उमंग के साथ रामनवमी पर्व मनाए और कानून का पालन भी करें.
फ्लैग मार्च के दौरान महिला पुलिस बल की भी मौजूदगी
फ्लैग मार्च के दौरान लगभग 500 से अधिक जवान सड़कों पर उतरे. पूरे फ्लैग मार्च को हजारीबाग सदर SDO आदित्य पांडे, ASP अमित कुमार और कई दूसरे पुलिस अधिकारियों ने लीड किया. फ्लैग मार्च के दौरान बड़ी संख्या में महिला पुलिस बल भी थी. बल को निर्देश दिया गया कि जो भी आदेश निर्गत किया गया है उसका अच्छे से पालन करें और अपने कर्तव्य को पूरा करें.
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