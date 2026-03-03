ETV Bharat / state

19 क्यूआरटी के साथ सैकड़ों जवान तैनात, माहौल खराब करने वाले जायेंगे जेल!

गिरिडीहः सांप्रदायिक दृष्टिकोण से गिरिडीह संवेदनशील जिला है. ऐसे में पर्व त्योहार पर प्रशासन को अलर्ट मोड रहना पड़ता है. होली को लेकर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. जिले में 19 क्यूआरटी के साथ दर्जनों पुलिस अधिकारी और सैकड़ों जवानों को तैनात किया गया है. हरेक संवेदनशील और अति संवेदनशील स्थानों पर दंडाधिकारी के साथ पुलिस अधिकारी और जवानों को तैनात किया गया है.



सोशल मीडिया के हर ग्रुप के मेंबर हैं पुलिसकर्मी

पुलिस महकमा की सबसे ज्यादा नजर सोशल मीडिया पर है. जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जिले के अंदर संचालित हरेक सोशल मीडिया ग्रुप पर नजर रखने के लिए अलग से न सिर्फ टीम बनायी गई है बल्कि हरेक ग्रुप में एक न एक पुलिसकर्मी या फिर पुलिस मित्र की मौजूदगी रखी गई है.



शांति से कोई समझौता नहीं

जिले में जिला पुलिस बल के अलावा, एसएसबी, जैप एवं आरआरबी के जवानों को भी तैनात किया गया है. गिरिडीह एसपी डॉ बिमल कुमार भी जिले के लगभग सभी थाना इलाके में जाकर न सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है, बल्कि सभी एसडीपीओ, डीएसपी, इंस्पेक्टर और थाना प्रभारी को कई निर्देश दिए हैं. ईटीवी भारत संग बातचीत करते हुए एसपी ने कहा कि होली का पर्व शांति एवं सौहार्द्रपूर्ण माहौल में बीते इसे लेकर तैयारी पुख्ता है. जो भी व्यक्ति माहौल को खराब करने का प्रयास करेगा उससे न सिर्फ सख्ती से निपटा जाएगा बल्कि जेल भी भेजा जाएगा.