19 क्यूआरटी के साथ सैकड़ों जवान तैनात, माहौल खराब करने वाले जायेंगे जेल!

होली पर गिरिडीह में तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था होगी. सोशल मीडिया पर विशेष नजर है. शहर में अधिकारी के साथ जवानों को तैनात किया गया है.

सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते एसपी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 3, 2026 at 8:52 PM IST

गिरिडीहः सांप्रदायिक दृष्टिकोण से गिरिडीह संवेदनशील जिला है. ऐसे में पर्व त्योहार पर प्रशासन को अलर्ट मोड रहना पड़ता है. होली को लेकर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. जिले में 19 क्यूआरटी के साथ दर्जनों पुलिस अधिकारी और सैकड़ों जवानों को तैनात किया गया है. हरेक संवेदनशील और अति संवेदनशील स्थानों पर दंडाधिकारी के साथ पुलिस अधिकारी और जवानों को तैनात किया गया है.

सोशल मीडिया के हर ग्रुप के मेंबर हैं पुलिसकर्मी
पुलिस महकमा की सबसे ज्यादा नजर सोशल मीडिया पर है. जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जिले के अंदर संचालित हरेक सोशल मीडिया ग्रुप पर नजर रखने के लिए अलग से न सिर्फ टीम बनायी गई है बल्कि हरेक ग्रुप में एक न एक पुलिसकर्मी या फिर पुलिस मित्र की मौजूदगी रखी गई है.

शांति से कोई समझौता नहीं

जिले में जिला पुलिस बल के अलावा, एसएसबी, जैप एवं आरआरबी के जवानों को भी तैनात किया गया है. गिरिडीह एसपी डॉ बिमल कुमार भी जिले के लगभग सभी थाना इलाके में जाकर न सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है, बल्कि सभी एसडीपीओ, डीएसपी, इंस्पेक्टर और थाना प्रभारी को कई निर्देश दिए हैं. ईटीवी भारत संग बातचीत करते हुए एसपी ने कहा कि होली का पर्व शांति एवं सौहार्द्रपूर्ण माहौल में बीते इसे लेकर तैयारी पुख्ता है. जो भी व्यक्ति माहौल को खराब करने का प्रयास करेगा उससे न सिर्फ सख्ती से निपटा जाएगा बल्कि जेल भी भेजा जाएगा.

गिरिडीह एसपी से बात करते संवाददाता अमरनाथ सिन्हा (Etv Bharat)
ड्रोन के साथ वीडियोग्राफी की भी व्यवस्था

एसपी ने बताया कि संवेदनशील इलाके में ड्रोन से सर्वे किया गया है. वहीं ड्रोन की अतिरिक्त व्यवस्था के साथ साथ वीडियोग्राफी की भी व्यवस्था की गई है. कहा कि क्यूआरटी में शामिल अधिकारियों एवं जवानों को भी कई निर्देश दिए गए हैं.

डीसी की अपील

इधर जिलाधिकारी रामनिवास यादव द्वारा भी विधि व्यवस्था पर नजर रखी जा रही है. डीसी ने लोगों से कहा है कि ' होली रंगों का त्योहार, आपसी प्रेम, भाईचारे और सामाजिक सद्भाव का प्रतीक है. सभी से अपील है कि होली का उत्सव शांति, सौहार्द्र और आपसी सम्मान के साथ मनाएं. किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें. पर्यावरण के प्रति सजग रहें, जल की अनावश्यक बर्बादी न करें और सुरक्षित होली खेलें.'

