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दुर्गा पूजा में सुरक्षा को लेकर देवघर पुलिस अलर्ट, प्रमुख पंडालों में तैनात रहेगा स्टैटिक फोर्स

देवघर में सुरक्षा को लेकर पुलिस अधिकारियों की बैठक ( Etv Bharat )

देवघर: शारदीय नवरात्र की सप्तमी पूजा के साथ ही शहर के सभी दुर्गा पूजा पंडालों के पट खुल गए हैं. पट खुलते ही पंडालों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है. लोग मां दुर्गा के दर्शन करने के साथ ही पंडालों की भव्य सजावट का आनंद ले रहे हैं. ऐसे में मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा बनाए रखना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है.

प्रतिमा विसर्जन तक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था