दुर्गा पूजा में सुरक्षा को लेकर देवघर पुलिस अलर्ट, प्रमुख पंडालों में तैनात रहेगा स्टैटिक फोर्स
देवघर में दुर्गा पूजा के दौरान पुलिस की विशेष निगरानी रहेगी. संवेदनशील स्थानों पर जवानों की तैनाती होगी. हितेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट.
Published : October 17, 2026 at 3:56 PM IST
देवघर: शारदीय नवरात्र की सप्तमी पूजा के साथ ही शहर के सभी दुर्गा पूजा पंडालों के पट खुल गए हैं. पट खुलते ही पंडालों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है. लोग मां दुर्गा के दर्शन करने के साथ ही पंडालों की भव्य सजावट का आनंद ले रहे हैं. ऐसे में मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा बनाए रखना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है.
प्रतिमा विसर्जन तक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था
पूजा पंडालों में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए चोरी, छिनतई और छेड़खानी जैसी घटनाओं की आशंका बनी रहती है. इसे देखते हुए देवघर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष तैयारी की है. शहर के प्रमुख पूजा पंडालों के आसपास स्टैटिक फोर्स की तैनाती की जाएगी, जो सप्तमी से लेकर प्रतिमा विसर्जन तक सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखेगी.
प्रत्येक स्थान पर तीन से चार पुलिसकर्मियों की तैनातीः एसडीपीओ कुलदीप कुमार
स्टैटिक फोर्स की तैनाती को लेकर देवघर के एसडीपीओ कुलदीप कुमार ने बताया कि शहर के कुछ चिह्नित पूजा पंडालों के आसपास पुलिस बल तैनात रहेगा. ये जवान चार से पांच दिनों तक एक ही पंडाल के आसपास रहकर सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे. प्रत्येक स्थान पर तीन से चार पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी. इसके साथ ही पूजा समितियों की ओर से नियुक्त वॉलंटियर भी सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करेंगे.
एसडीपीओ ने बताया कि शहर के संवेदनशील स्थानों और शराबियों के जमावड़े की आशंका वाले इलाकों में भी पुलिस की तैनाती रहेगी, ताकि किसी तरह की अव्यवस्था उत्पन्न न हो और श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना न करना पड़े.
पुलिस बल की कमी के बीच अतिरिक्त जवानों की तैनाती
जिले में पुलिस बल की कमी के सवाल पर एसडीपीओ कुलदीप कुमार ने बताया कि दुर्गा पूजा को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया है. अतिरिक्त जवानों के आने से जिले के विभिन्न पूजा पंडालों में पुलिस की निगरानी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी. पंडालों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही शहर के अन्य संवेदनशील स्थानों पर भी पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा. वहीं, प्रतिमा विसर्जन के दौरान भीड़ के आकलन के आधार पर पुलिस बल की तैनाती की जाएगी, ताकि विसर्जन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जा सके.
अतिरिक्त पुलिस बल की मांग
गौरतलब है कि देवघर जिले में वर्तमान में करीब 1,500 से 1,800 पुलिसकर्मी तैनात हैं. दुर्गा पूजा के दौरान श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ और सुरक्षा की जरूरतों को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल की मांग की गई है. अब देखना होगा कि पुलिस की इन तैयारियों के बीच दुर्गा पूजा मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और विधि-व्यवस्था कितनी प्रभावी बनी रहती है.
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