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राजधानी में बकरा ईद पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम: संवेदनशील इलाकों में पैरामिलिट्री फोर्स तैनात, सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर

दिल्ली पुलिस द्वारा समाज के प्रबुद्ध नागरिकों व धार्मिक प्रतिनिधियों से त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की अपील की गई है.

राजधानी में बकरा ईद पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम
राजधानी में बकरा ईद पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 27, 2026 at 1:27 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: देशभर के साथ-साथ देश की राजधानी दिल्ली में भी बकरा ईद (ईद-उल-अजहा) का त्योहार 28 मई को बेहद हर्षोल्लास व अकीदत के साथ मनाया जायगा. इस पावन अवसर पर दिल्ली में सांप्रदायिक सौहार्द, शांति व कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है. किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने व त्योहार के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस प्रशासन ने राजधानी के तमाम संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं.

बकरा ईद पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद करने के लिए दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ-साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस (अर्धसैनिक बलों) को भी ग्राउंड पर उतारा गया है. दरअसल हाल ही में भारत-अफ्रीका फोरम समिट के टलने के कारण राजधानी में तैनात की गई पैरामिलिट्री फोर्सेस की 60 कंपनियों को अब दिल्ली के अलग-अलग जिलों में सुरक्षा के मद्देनजर सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात किया गया है. विशेषकर उन इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे गए हैं, जो सांप्रदायिक या धार्मिक रूप से बेहद संवेदनशील माने जाते हैं.

राजधानी में बकरा ईद पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम

राजधानी के सभी जिलों में पुलिस प्रशासन स्थानीय स्तर पर भी सुरक्षा को मजबूत करने में जुटा है. इसके तहत जामा मस्जिद जैसे बड़े धार्मिक व भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों के साथ-साथ रोहिणी के प्रेम नगर व अन्य संवेदनशील इलाकों में केंद्रीय बलों व स्थानीय पुलिस द्वारा लगातार फ्लैग मार्च निकाला जा चुका है. दिल्ली पुलिस की खुफिया इकाई स्पेशल ब्रांच भी पूरी तरह से सक्रिय है. रात के समय की जाने वाली गश्त (नाइट पेट्रोलिंग) को कई दिन पहले से ही बढ़ा दिया गया था.

राजधानी में बकरा ईद पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम
राजधानी में बकरा ईद पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम (ETV Bharat)

त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की अपील

कानून-व्यवस्था को बनाए रखने में आम जनता का सहयोग लेने के लिए दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने एक व्यापक रणनीति अपनाई हुई है. आउटर-नॉर्थ, नॉर्थ-ईस्ट, द्वारका, साउथ-वेस्ट और नॉर्थ-वेस्ट समेत अन्य जिलों के पुलिस उपायुक्तों और अतिरिक्त पुलिस उपायुक्तों ने स्थानीय स्तर पर अमन कमेटियों, रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशंस और मार्केट वेलफेयर एसोसिएशंस के साथ अहम बैठकें की हैं. इन बैठकों में समाज के प्रबुद्ध नागरिकों व धार्मिक प्रतिनिधियों से त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की अपील की गई है. इसके साथ ही उन्हें हिदायत दी गई है कि किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि दिखने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें.

दिल्ली पुलिस के लॉ एंड ऑर्डर विभाग के स्पेशल कमिश्नर देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने जनता से शांति बनाए रखने और आपसी सौहार्द के साथ त्योहार मनाने की अपील की है. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि माहौल बिगाड़ने या अफवाह फैलाने की कोशिश करने वाले शरारती तत्वों के खिलाफ पुलिस बेहद सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी. जमीन पर कड़ी निगरानी के साथ-साथ डिजिटल मोर्चे पर भी सुरक्षा पुख्ता की गई है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पैनी नजर रखने के लिए पुलिस की विशेष टीमें बनाई गई हैं, जिससे भड़काऊ पोस्ट या झूठी अफवाहों को तुरंत रोका जा सके. दिल्ली पुलिस का लक्ष्य है कि बकरा ईद का यह पर्व पूरी सुरक्षा व भाईचारे के वातावरण में संपन्न हो.

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