उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के रांची दौरे को लेकर टाइट सुरक्षा व्यवस्था, 28 मार्च को 'नो फ्लाइंग जोन' घोषित
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के रांची आगमन और प्रस्थान को लेकर जिला प्रशासन ने 'नो फ्लाइंग जोन' घोषित किया है.
Published : March 26, 2026 at 7:45 AM IST
रांची: भारत के उपराष्ट्रपति के प्रस्तावित रांची आगमन और प्रस्थान को लेकर जिला प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था लागू की है. इसी कड़ी में 28 मार्च 2026 को राजधानी के प्रमुख मार्गों और संवेदनशील इलाकों में 'नो फ्लाइंग जोन' घोषित किया गया है.
200 मीटर की परिधि में नो फ्लाइंग जोन
अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर रांची द्वारा BNSS की धारा-163 के तहत यह आदेश जारी किया गया है. प्रशासन के अनुसार बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से हिनू चौक, बिरसा चौक, अरगोड़ा चौक होते हुए लोकभवन और भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) रांची तक के मार्ग के दोनों ओर 200 मीटर की परिधि को नो फ्लाइंग जोन के दायरे में रखा गया है. इस पूरे क्षेत्र में ड्रोन, पैराग्लाइडिंग और हॉट एयर बैलून के उड़ान पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. आदेश के तहत उक्त क्षेत्र के ऊपर किसी भी प्रकार की उड़ने वाली गतिविधि सख्ती से वर्जित होगी.
सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक बर्दाश्त नहीं
यह निषेधाज्ञा 28 मार्च की सुबह 6:00 बजे से रात 10:00 बजे तक प्रभावी रहेगी. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक से बचने के लिए यह कदम उठाया गया है, ताकि वीआईपी मूवमेंट के दौरान किसी प्रकार की बाधा या खतरा उत्पन्न न हो.
रूट पर रहेगी सुरक्षा एजेंसी की निगरानी
जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे इस आदेश का पालन करें और निर्धारित क्षेत्र में किसी भी प्रकार के ड्रोन या अन्य उड़ने वाले उपकरण का उपयोग न करें. नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी. प्रशासनिक अधिकारियों ने यह भी कहा कि सुरक्षा एजेंसियां पूरे रूट पर निगरानी रखेंगी और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी. उपराष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए ट्रैफिक और सुरक्षा से जुड़े अन्य निर्देश भी समय-समय पर जारी किए जाएंगे.
उपराष्ट्रपति के रांची दौरे के लिए सहयोग की अपील
रांची जिला प्रशासन ने नागरिकों से सहयोग की अपेक्षा जताते हुए कहा है कि सभी के सहयोग से ही इस महत्वपूर्ण दौरे को सुरक्षित और सफल बनाया जा सकता है.
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