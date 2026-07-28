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कांवड़ की ऊंचाई 10 फीट, डीजे का साउंड 75 डेसीबल से अधिक नहीं, एडीजी बोले- सोशल मीडिया पर विशेष नजर

उन्होंने बताया कि मुख्य रूप से दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक एक्सप्रेस-वे और गंगा एक्सप्रेस-वे पर कावड़ यात्री न जाएं, इसके लिए प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है ताकि वाहन यातायात सुगमता पूर्वक चलता रहे. सुरक्षा की दृष्टि से प्रत्येक प्रमुख शिवालय पर 3 से 7 लेयर की सुरक्षा का इंतजाम किया गया है. जिसमें गर्भ गृह की सुरक्षा, बाहर की सुरक्षा, सीड़ियों की सुरक्षा, उसके बाहर की सुरक्षा, तीन स्तरीय मार्ग की सुरक्षा व्यवस्था की गई है.

मेरठ जोन के एडीजी जोन भानु भास्कर ने बताया, कांवड़ यात्रा को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दिया गया है. इसका उद्देश्य यह है कि चाहे आम नागरिक हो या श्रद्धालु किसी को भी कोई दिक्कत और समस्या आवाजाही में न हो. पुलिसकर्मियों की तैनाती और प्रशिक्षण पर काफी जोर दिया गया है. कांवड़ यात्रा को लेकर 60 हजार आरक्षी और 5 हजार से ज्यादा सब इंस्पेक्टर पूरे प्रदेश से जुड़े हैं. इनके अलावा ARO और अन्य पदों पर भी लोग आए हैं.

मेरठ : कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए मेरठ जोन के आठ जिलों में खास इंतजाम किए गए हैं. स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी कांवड़ जमीन से 10 फीट हाइट से ऊंची नहीं होनी चाहिए. कांवड़ संघों को भी हिदायत दी गई है कि 75 डेसीबल से अधिक साउंड नहीं होना चाहिए. किसी भी तरह का जाति सूचक या संप्रदाय सूचक संगीत या फूहड़ गाने बजाने वालों पर पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है.

इसी तरह से पुलिस चौकियां बनी हैं, जहां पर प्रशिक्षित पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं. कांवड़ यात्रा तक यह लोग कहीं जाएंगे नहीं, वहीं चौकी के आसपास में रहेंगे. इसी प्रकार क्विक रिस्पांस टीम भी तैनात की गई है. साथ ही जलाशयों और पवित्र नदियों के पास भी बैरिकेडिंग की गई है. गोताखोरों को तैनात किया गया है. PAC समेत एनडीआरएफ, एसडीआरएफ भी तैनात रहेगी.

एडीजी जोन भानु भास्कर ने बताया, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं किसी तरह की कोई समस्या खड़ी ना हो, किसी को परेशानी न हो इसको लेकर नोएडा में एटीएस को प्रशिक्षण दिलाया गया है और टीम वहां से तैयारी की हालत में है, सब कुछ मॉनिटर किया जा रहा है. पुलिस ने एक बहुत बड़ा नेटवर्क कांवड़ यात्रा को लेकर खड़ा किया है, जिसमें तमाम अलग-अलग वर्ग उनके साथ जुड़े हुए हैं. छात्र और युवा भी वॉलिंटियर्स के रूप में जुड़े हुए हैं.

एडीजी भानु भास्कर बताते हैं कि प्रत्येक जिले में एक इंटीग्रेटेड कमांड एन्ड कंट्रोल सेंटर हर एक जिले में बनाया गया है. महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. सोशल मीडिया पर निगरानी करने के लिए डिजिटल वॉलिंटियर्स की टीम बनाई गई है. यह टीम लगातार पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कांवड़ यात्रा से संबंधित जिलों में निगरानी कर रही है. गलत कंटेंट वाले फेसबुक और इंस्टाग्राम वाले लोगों के अकाउंट फ्रीज किया जा रहे हैं. उन्हें चिन्हित कर एक्शन लिया जाएगा.

कांवड़ यात्रियों के लिए रूट पर पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं, उनके पास वह यंत्र भी रहेगा जिससे वह किसी भी कांवड़ की ध्वनी की गति को माप सकेगा और अगर निश्चित पैरामीटर से अधिक आवाज मिली तो कार्रवाई भी की जाएगी. पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कांवड संघों को इस बारे में महत्वपूर्ण बैठक कर उन्हें जानकारी दी गई है कि जो भी नियम बनाए गए हैं कृपया सभी श्रद्धालु उनका पालन करें.

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