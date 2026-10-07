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मैच का टिकट है तभी स्टेडियम की ओर बढ़ें, रास्ते में ही होगा पुलिस का औचक निरीक्षण, भीड़ नियंत्रण और ठगी से बचाने की पहल

वरीय पुलिस अधिकारी स्टेडियम में सुरक्षा का जायजा लेते हुए ( Etv Bharat )

रांचीः भारत-वेस्टइंडीज टी-20 क्रिकेट मैच को लेकर रांची पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहद सख्त कर दिया है. बिना टिकट स्टेडियम पहुंचने वालों पर पुलिस की नजर रहेगी. प्रवेश से पहले अलग-अलग स्थानों पर औचक रूप से टिकटों की जांच की जाएगी, ताकि बिना टिकट आने वाले लोग गेट और स्टेडियम के आसपास भीड़ न लगा सकें. पुलिस का कहना है कि इससे प्रवेश व्यवस्था सुचारू रखने के साथ-साथ दर्शकों को संभावित ठगी और अव्यवस्था से भी बचाया जा सकेगा.