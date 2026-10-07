मैच का टिकट है तभी स्टेडियम की ओर बढ़ें, रास्ते में ही होगा पुलिस का औचक निरीक्षण, भीड़ नियंत्रण और ठगी से बचाने की पहल
रांची में भारत-वेस्टइंडीज T20 मैच के लिए बिना टिकट स्टेडियम आने वालों पर पुलिस नजर रख रही है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 7, 2026 at 4:27 PM IST
रांचीः भारत-वेस्टइंडीज टी-20 क्रिकेट मैच को लेकर रांची पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहद सख्त कर दिया है. बिना टिकट स्टेडियम पहुंचने वालों पर पुलिस की नजर रहेगी. प्रवेश से पहले अलग-अलग स्थानों पर औचक रूप से टिकटों की जांच की जाएगी, ताकि बिना टिकट आने वाले लोग गेट और स्टेडियम के आसपास भीड़ न लगा सकें. पुलिस का कहना है कि इससे प्रवेश व्यवस्था सुचारू रखने के साथ-साथ दर्शकों को संभावित ठगी और अव्यवस्था से भी बचाया जा सकेगा.
बिना टिकट वालों पर नजर
भारत और वेस्टइंडीज के बीच 9 अक्टूबर को होने वाले टी-20 क्रिकेट मुकाबले में बिना टिकट स्टेडियम पहुंचने वालों पर रांची पुलिस की विशेष नजर रहेगी. ऐसे लोगों को स्टेडियम के गेट तक पहुंचकर भीड़ का हिस्सा बनने से रोकने के लिए प्रवेश मार्ग में अलग-अलग स्थानों पर औचक टिकट जांच की जाएगी. पुलिस यह सुनिश्चित करना चाहती है कि जिन दर्शकों के पास वैध टिकट नहीं है, वे गेट के आसपास अनावश्यक भीड़ न लगाएं. पुलिस की नजर खास तौर पर उन लोगों पर भी रहेगी, जो मैच के दौरान टिकट की तलाश में स्टेडियम के आसपास पहुंचते हैं. ऐसे में टिकट के नाम पर ठगी करने वालों को भी मौका मिल सकता है. पुलिस का मानना है कि स्टेडियम के आसपास बिना टिकट लोगों की भीड़ कम रखने से फर्जी टिकट, टिकट के नाम पर ठगी और प्रवेश द्वार पर अचानक बढ़ने वाले दबाव को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी.
पूर्व में क्रिकेट मैच में ड्यूटी कर चुके अफसर लगाए गए
रांची के सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि पूर्व में जिन पुलिस अफसर को क्रिकेट मैच की ड्यूटी में लगाया गया था उनका इस बार भी सुरक्षा के लिए लिहाज से इस्तेमाल किया जा रहा है. मैच की सुरक्षा और पुलिस बल की तैनाती को लेकर डीएसपी और संबंधित इंस्पेक्टरों के साथ समीक्षा बैठक की गई है. इसमें पिछली बार के अनुभवों और सामने आई चुनौतियों की समीक्षा करते हुए इस बार की व्यवस्था में जरूरी बदलाव पर चर्चा हुई. पहले हुई बैठकों में लिए गए निर्णयों की प्रगति का भी जायजा लिया गया.
अचानक बढ़ने वाली भीड़ पर विशेष फोकस
मैच शुरू होने से ठीक पहले किसी एक गेट पर अचानक भीड़ बढ़ने की स्थिति से निपटने के लिए विशेष रणनीति बनाई गई है. किसी गेट पर प्रवेश की रफ्तार धीमी होने पर वहां की भीड़ दूसरे गेट की ओर न बढ़े, इसका भी ध्यान रखा जाएगा. इसके लिए बैरिकेडिंग और पुलिस बल की तैनाती को व्यवस्थित किया जा रहा है. ट्रैफिक डायवर्जन को लेकर भी अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए गए हैं, ताकि स्टेडियम के आसपास वाहनों और पैदल दर्शकों की आवाजाही नियंत्रित रहे और किसी एक स्थान पर अनावश्यक दबाव न बने.
टिकट धारकों से समय से पहले पहुंचने की अपील
पुलिस ने टिकट लेकर मैच देखने आने वाले दर्शकों से समय से पहले स्टेडियम पहुंचने की अपील की है. टी-20 मैच की अवधि कम होने के कारण मुकाबला शुरू होने से कुछ समय पहले बड़ी संख्या में दर्शकों के एक साथ पहुंचने की संभावना रहती है. ऐसे में गेट पर टिकट और सुरक्षा जांच के कारण प्रवेश की गति सीमित रहेगी. पुलिस का कहना है कि समय से पहले पहुंचने से दर्शकों को भीड़ और लंबी कतार से बचने में मदद मिलेगी और प्रवेश व्यवस्था भी सुचारू रहेगी.
प्रतिबंधित सामान नहीं ले जा सकेंगे दर्शक
दर्शकों से अपील की गई है कि वे मैच के दिन बोतल, आईपॉड या किसी भी तरह के मेटल का सामान लेकर स्टेडियम न आएं. ऐसे सामान को प्रवेश के दौरान बाहर रखना पड़ सकता है, जिससे उनके गुम होने या मिसप्लेस होने की आशंका रहती है. बाद में सामान खोने की शिकायत पुलिस तक पहुंचती है और अनावश्यक परेशानी बढ़ती है. इसलिए दर्शकों से केवल जरूरी सामान के साथ स्टेडियम आने की अपील की गई है. इससे सुरक्षा जांच में समय कम लगेगा और गेट पर प्रवेश भी तेजी से हो सकेगा.
स्टेडियम की व्यवस्था में भी सुधार
पिछली बार सुरक्षा व्यवस्था के दौरान सामने आई कमियों को दूर करने के लिए जीएससी से विशेष आग्रह किया गया था, इसके बाद स्टेडियम के इंटरनल स्ट्रक्चर में सुधार किया गया. टिकट काउंटर की बैरिकेडिंग को भी बेहतर किया गया. मैच के दिन की बैरिकेडिंग और ग्राउंड कंट्रोल की एंट्री को लेकर भी दिशा-निर्देश दिए गए हैं और इस पर काम जारी है. पुलिस का प्रयास है कि पिछली बार के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए इस बार प्रवेश, भीड़ नियंत्रण, ट्रैफिक और स्टेडियम की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर समन्वय के साथ संचालित किया जाए.
टी-20 मैच की सुरक्षा में 5 हजार जवान तैनात
भारत और वेस्टइंडीज के बीच 9 अक्टूबर को जेएससीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले अंतरराष्ट्रीय टी-20 मैच को लेकर रांची पुलिस हाई अलर्ट पर है. सुरक्षा व्यवस्था के लिए करीब 5 हजार जवानों की तैनाती की जाएगी. इसके अलावा 9 आईपीएस और 25 डीएसपी को भी सुरक्षा ड्यूटी में प्रतिनियुक्त किया गया है. सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसएसपी ने सभी आईपीएस और डीएसपी अधिकारियों को ब्रीफ कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं. स्टेडियम के अलावा दोनों टीमों के होटल, एयरपोर्ट से होटल और होटल से स्टेडियम तक के रूट पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था रहेगी.
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