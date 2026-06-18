लखनऊ में मोहर्रम पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 5 जोन और 18 सेक्टर में तैनात होगी पुलिस
पश्चिमी जोन सहित पूरे कमिश्नरेट क्षेत्र को सुरक्षा व्यवस्था के लिए पांच जोन और 18 सेक्टर में बांटा गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 18, 2026 at 11:28 AM IST
लखनऊ: राजधानी पुलिस ने मोहर्रम 2026 को लेकर शांति, सौहार्द और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए हैं. साथ यातायात की व्यवस्था भी की गई है. पुलिस कमिश्नरेट ने पूरे शहर में बहुस्तरीय सुरक्षा लागू की है. संवेदनशील और अतिसंवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की है.
पुलिस आयुक्त के निर्देशन के तहत पश्चिमी जोन सहित पूरे कमिश्नरेट क्षेत्र को सुरक्षा व्यवस्था के लिए पांच जोन और 18 सेक्टर में बांटा गया है. चौक, ठाकुरगंज, सआदतगंज, बाजारखाला, वजीरगंज और अमीनाबाद सहित अन्य संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी रखी जा रही है. ताजिया जुलूसों, मजलिसों और कर्बला स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल, पीएसी और वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती की गई है.
मोहर्रम ड्यूटी के लिए 4 डीसीपी, 19 एडीसीपी और 52 एसीपी समेत बड़ी संख्या में अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है. साथ ही 91 निरीक्षक, 1104 उपनिरीक्षक और 2477 मुख्य आरक्षी एवं आरक्षी सुरक्षा व्यवस्था में लगाए गए हैं. विशेष सुरक्षा के लिए सुरक्षा के 14 कंपनी और 2 प्लाटून पीएसी भी लगाई गई है.
बबलू कुमार ज्वाइंट पुलिस कमिश्नरेट ने बताया कि जुलूस मार्गों का सत्यापन कर लिया गया है और प्रत्येक प्रमुख मार्ग पर पुलिस पिकेट तथा मोबाइल गश्त की व्यवस्था की गई है। भीड़ नियंत्रण के लिए बैरिकेडिंग, अतिरिक्त पुलिस बल और विशेष निगरानी की व्यवस्था भी रहेगी. आयोजन समितियों और धर्मगुरुओं के साथ लगातार समन्वय बनाया गया है.
महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए महिला पुलिसकर्मियों, एंटी रोमियो स्क्वॉड, पिंक पेट्रोल और यूपी-112 की विशेष ड्यूटी लगाई गई है. ये टीमें लगातार संवेदनशील क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए निगरानी रखेंगी. लखनऊ पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को तकनीकी रूप से भी मजबूत किया है. सीसीटीवी कैमरों, ड्रोन और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के जरिए 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है.
सोशल मीडिया पर भ्रामक और सांप्रदायिक पोस्ट करने वालों पर नजर रखी जा रही है. पुलिस ने नागरिकों, ताजियादारों और आयोजन समितियों से अपील की है कि वे निर्धारित मार्ग और समय का पालन करें, अफवाहों से बचें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें. पुलिस प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि मोहर्रम के सभी कार्यक्रमों को सकुशल और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं.
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