मोहर्रम पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम: गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट पूरी तरह मुस्तैद, ड्रोन से की जाएगी निगरानी
नोएडा में 25 अलग-अलग मोहर्रम के जुलूसों का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए प्रमुख सुरक्षा व्यवस्थाएं और तैयारियां कर ली गई है.
Published : June 25, 2026 at 8:09 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा: आगामी मोहर्रम के त्योहार को शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न कराने के लिए गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए हैं. ज्वाइंट सीपी राजीव नारायण मिश्रा ने बताया कि जिले के सभी जोनों नोएडा, ग्रेटर नोएडा और सेंट्रल नोएडा में सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद किया गया है.
ज्वाइंट सीपी राजीव नारायण मिश्रा ने बताया कि जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में लगभग 25 अलग-अलग मोहर्रम के जुलूसों का आयोजन किया जाएगा. जिसके लिए प्रमुख सुरक्षा व्यवस्थाएं और तैयारियां कर ली गई है. बड़ी संख्या में ताज़िए कर्बला की ओर रवाना होंगे. हर ताज़िए और जुलूस के साथ पुलिस का कड़ा बंदोबस्त रहेगा. कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सिविल पुलिस, आर्म्स पुलिस और पीएसी (PAC) बल को तैनात किया गया है.
ज्वाइंट सीपी ने बताया कि जिले के संवेदनशील स्थानों को पहले ही चिन्हित कर लिया गया है. इन रूटों पर आवश्यकतानुसार 'यूपी 112' की पीआरवी (PRV) गाड़ियां लगातार गश्त करेंगी. सुरक्षा और समन्वय के लिए सभी थाना क्षेत्रों में आयोजकों और स्थानीय नागरिकों के साथ शांति समिति की बैठकें पहले ही आयोजित की जा चुकी हैं. उन्होंने बताया कि ड्रोन से भी निगरानी की जायेगी.
ज्वाइंट सीपी ने स्पष्ट किया कि सभी जुलूसों के मार्ग और ताज़ियों का आकार पहले से निर्धारित है और सभी को तय नियमों का पालन करना होगा. उन्होंने चेतावनी दी कि त्योहार के दौरान सोशल मीडिया या किसी अन्य माध्यम से दुष्प्रचार करने, अफवाह फैलाने या माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ पुलिस बेहद कड़ी और दंडात्मक कार्रवाई करेगी.
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