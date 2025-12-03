ETV Bharat / state

झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र, सुरक्षा को लेकर पुलिस अफसरों की विशेष तैनाती

रांचीः झारखंड विधानसभा के 5 से 11 दिसंबर तक चलने वाले शीतकालीन सत्र के दौरान सुरक्षा और विधि-व्यवस्था को देखते हुए विशेष रूप से रांची में एक आईपीएस और 10 डीएसपी सहित कई जिलों के पुलिस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है.

जैप तीन के कमांडेंट आइपीएस मनोज स्वर्गीयारी सहित 10 डीएसपी की झारखंड विधानसभा के 5 से 11 दिसंबर तक चलने वाले शीतकालीन सत्र के दौरान सुरक्षा और विधि-व्यवस्था को देखते हुए रांची में प्रतिनियुक्ति की गई है. आदेश के तहत प्रतिनियुक्त अधिकारियों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं ताकि सत्र के दौरान किसी भी तरह की कानून-व्यवस्था की समस्या न हो.

जारी आदेश पत्र (Etv Bharat)

इनकी हुई तैनाती