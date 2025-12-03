ETV Bharat / state

झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र, सुरक्षा को लेकर पुलिस अफसरों की विशेष तैनाती

झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र को देखते हुए सुरक्षा पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं.

JHARKHAND LEGISLATIVE ASSEMBLY
झारखंड विधानसभा (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 3, 2025 at 6:00 PM IST

रांचीः झारखंड विधानसभा के 5 से 11 दिसंबर तक चलने वाले शीतकालीन सत्र के दौरान सुरक्षा और विधि-व्यवस्था को देखते हुए विशेष रूप से रांची में एक आईपीएस और 10 डीएसपी सहित कई जिलों के पुलिस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है.

जैप तीन के कमांडेंट आइपीएस मनोज स्वर्गीयारी सहित 10 डीएसपी की झारखंड विधानसभा के 5 से 11 दिसंबर तक चलने वाले शीतकालीन सत्र के दौरान सुरक्षा और विधि-व्यवस्था को देखते हुए रांची में प्रतिनियुक्ति की गई है. आदेश के तहत प्रतिनियुक्त अधिकारियों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं ताकि सत्र के दौरान किसी भी तरह की कानून-व्यवस्था की समस्या न हो.

JHARKHAND LEGISLATIVE ASSEMBLY
जारी आदेश पत्र (Etv Bharat)

इनकी हुई तैनाती

  • आईपीएस - मनोज स्वर्गीयारी, कमांडेंट जैप 3
  • डीएसपी - मुकेश कुमार महतो

झारखंड पुलिस मुख्यालय

  • दिल्लू लोहार- डीएसपी आईआरबी 8, गोड्डा
  • तारामणि बाखला - डीएसपी जैप 10
  • राजेश यादव - परीक्ष्यामान डीएसपी, पलामू
  • अनुभव भारद्वाज -परीक्ष्यामान डीएसपी, हजारीबाग
  • कैलाश प्रसाद महतो -परीक्ष्यामान डीएसपी, गिरिडीह
  • दिवाकर कुमार -परीक्ष्यामान डीएसपी, कोडरमा
  • प्रशांत कुमार 2 -परीक्ष्यामान डीएसपी, बोकारो
  • रविकांत साव -परीक्ष्यामान डीएसपी, सिमडेगा
  • अमित कुमार सिंह -परीक्ष्यामान डीएसपी, लोहरदगा

आईजी ने लिखा था पत्र

पुलिस मुख्यालय के आदेश में लिखा गया है कि रांची के जोनल आईजी के द्वारा शीतकालीन सत्र की सुरक्षा और विधि व्यवस्था के सुधार के लिए पत्र लिखकर पुलिस अफसरों की मांग की गई थी, आईजी के पत्र के आधार पर ही सत्र समाप्ति तक रांची जिला में एक आईपीएस और 10 डीएसपी की तैनाती की गई है.

संपादक की पसंद

